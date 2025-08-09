【エクセル】大人気の″美容液UV下地″に、透明感を演出するブルーカラーが限定で登場中

メイクアップブランド「エクセル」は、2025年8月7日から多機能UV下地『モチベートユアスキン』の限定カラーをPLAZA・MINiPLA・PLAZA オンラインストアで販売中です（一部店舗除く）。

微細パールinで、透けるようなツヤ肌に

化粧下地からライトファンデーションまで完成させる多機能アイテムです。ひと塗りで毛穴やくすみをカバーしながら自然にトーンアップし、つるんとした"極上の素肌感"を叶えます。

今回登場する限定色「PL（ペールブルー）」は、クリアな印象のブルーカラー。微細パール入りで、くすみを飛ばしワントーン明るい印象の肌へ仕上げてくれます。

美容液89％（仕上がり効果粉末を除いた成分）で、スキンケアのように使える心地よいテクスチャーも特徴です。さらに紫外線吸収剤不使用のノンケミカル処方、かつ石けんオフも可能です。

SPF48、PA＋＋＋で、ブルーライトカット成分（酸化チタン）も配合。

きちんとメイクの日は下地として、ライトメイクの日はこれ1本でもOKな便利アイテムです。

容量は40gで、希望小売価格は1980円。

PLAZA・MINiPLA・PLAZA オンラインストア限定販売です。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部