地元のことが大好きな都道府県はどこ？

いよいよ、お盆シーズン。地元に帰省する人、または、仕事で帰省が難しい人も「故郷」について思いを巡らせる機会が増えそうです。

【画像で一挙公開】みなさんの地元はランクイン？「楽天的」「損得勘定優先」「自己主張が強い」など21のテーマで都道府県別県民性

観光に関する調査・研究を行う「じゃらんリサーチセンター」では、”ご当地調査2024”と題して、47都道府県別それぞれの在住者・上京者を計8万5,000人あまりを対象に、ご当地への愛着度と、理由などを調査し、その結果を発表しています。

今回の調査では「ご当地在住者」「上京者」に分類されています。それぞれの定義は以下のようになっています。



「ご当地在住者」：ご当地県にずっと住んでいる人（ご当地県定着者）＋県外に出てご当地県に戻った人（Uターン）

「上京者」：ご当地県は首都圏以外で、現在は首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）に住んでいる人



それではランキング結果を見ていきましょう！（ランク票は要拡大）

ご当地在住者、上京者ともにトップ10に入りしたのは、「北海道」「高知県」「福岡県」「熊本県」「鹿児島県」「沖縄県」の6県、うち3県が九州勢と西日本エリアでご当地愛が強い傾向がありました。



ご当地在住者（＝地元で暮らす人）で、最もご当地愛が強かったのは「沖縄県」（50.6%）と半数以上が”とても愛着を感じている”と回答。続いて2位は「福岡県」（43.7%）、3位は「北海道」（42.3%）でした。



一方、ワースト3は、45位「秋田県」（17.0%）、46位「栃木県」（14.7%）、47位「徳島県」（11.0%）でした。



上京者でご当地愛が強かったのは「北海道」（58.0%）、沖縄県（56.0%）、大分県（52.0%）でした。

ご当地愛のどんなところが好きですか？

調査では41のテーマごとに愛着を感じるか、ご当地在住者と上京者それぞれに質問し、ランキング形式で発表されています。今回、一部の結果を紹介します！さて、皆さんの地元はランクインしているのでしょうか？

「温泉」「グルメ」

温泉【画像②】では、鹿児島県の「指宿温泉」、大分県の「別府温泉」、群馬県の「草津温泉」がトップ5入り。1位の鹿児島県は6割を超える愛着度で、全カテゴリーの中でも圧倒的に高く、温泉は愛着を感じやすい傾向が分かりました。



食【画像②】への愛着度は”さくらんぼ”で有名な山形県がご当地在住者で2位、上京者で1位となっています。

「地元名産品」「地元出身のタレント・地元キャラクター」

”泡盛””ちんすこう”の沖縄県、”カツオのたたき”の高知県が上位２位を占めていて、ご当地の人も高く評価するアイデンティティーを反映し、ご当地内外に広く知られている食を有する都道府県がランクイン。

地元出身のタレント・地元キャラクター【画像③】では、人気ご当地キャラクター「くまモン」を有する熊本県が、やっぱり強いです。

「野球・サッカーなどのチーム、地元企業」「雰囲気・気質」

「広島カープ」本拠地の広島県が、ご当地在住者、上京者共にトップでした。「東北楽天イーグルス擁する宮城県も地元・上京者ともに上位に。広島県はカープへの愛であふれているなど、ご当地クラブチームへの強い愛着コメントが多数寄せられたということです。



雰囲気・気質（人情に厚い、近所付き合いが密）【画像④】では沖縄県がご当地在住者、上京者ともにトップ、２位に10ポイント以上の差をつける圧倒的な強さを見せています。「いちゃりばちょうでい」（沖縄の方言で「一度会ったら皆兄弟」という意味）が多数で人との親しみやすさに愛着が強いということです。

県民性「用心深い？」「見栄っ張り？」「損得勘定？」ランキング

ここからは、都道府県で感じられている性格・特性など県民性についてです。調査では県民性を表す27の項目について、ご当地在住者と上京者それぞれに質問。それぞれのテーマごとで、上位5位以内が発表されています。

楽天的な県民性は、ご当地在住者、上京者ともに「沖縄県」が1位、「高知県」が2位。西日本の地域が上位にランクインしています。一方で、用心深いのはご当地在住者、上京者ともに「京都府」が1位、上位には東日本の地域がランクインしています。

流行に敏感【画像⑦】では、ご当地在住者は「福岡県」「東京都」「神奈川県」と都市部の地域がランクイン。上京者では「兵庫県」「熊本県」「愛知県」が上位に入っています。



ムダ遣いしない＝節約志向の県民性があるのは、ご当地在住者では「富山県」がトップ、RSK山陽放送のエリアの「香川県」はご当地在住者、上京者ともに2位に入っています。

見栄っ張り【画像⑧】では「愛知県」がご当地在住者、上京者ともにトップ。損得勘定を優先するのは、「大阪府」が1位になっています。RSK山陽放送のエリアではご当地在住者で「岡山県」が4位、上京者では「香川県」が4位にランクインしています。

「社交的な方」「自己主張が強い」

続いては、「社交的」「好奇心」「自己主張が強い」など4つのテーマを見てみましょう！

社交的【画像⑨】ではご当地在住者・上京者ともに「大阪府」がトップ。「沖縄県」「高知県」も上位に入っています。

「好奇心が強い」面での「大阪府」「高知県」「福岡県」など西日本エリアがランクイン。

自己主張が強い面【画像⑩】では「大阪府」「高知県」「熊本県」など西日本エリアが上位に。あきっぽい面では、ご当地在住者では「広島県」、上京者では「北海道」がトップに。

「向上心が強い方だ」「理屈っぽい方だ」

続いては「独立心が強い」「世話好き」など４つのテーマです。

向上心が強い面【画像⑪】でトップになったのはご当地在住者では「東京都」、2位に「神奈川県」と関東圏が続いています。上京者では「福岡県」「鹿児島県」「広島県」と西日本が上位を占めています。



理屈っぽい面では、ご当地在住者は「京都府」「長野県」「熊本県」、上京者では「長野県」がトップで「山形県」「京都府」「熊本県」が2位タイでした。

独立心が強い【画像⑫】のはご当地在住者では「東京都」「京都府」「大阪府」「広島県」「福岡県」と都市部がランクイン。上京者では「京都府」がトップで、2位に「広島県」が入っています。



世話好きな県民性は、ご当地在住者のトップ3は「沖縄県」「大阪府」「高知県」、上京者では「岩手県」「山形県」が1位タイでした。

（JRC研究員 池内 摩耶さん）

「ご当地の住民が地域をどう捉え、何に愛着を持っているかを認識することがこれ からの持続可能な観光地経営に重要だとJRCは考えています。愛着の強い地域の愛 着源泉を見ると、愛着ポイントが多岐にわたり個性的で、地域の人たちが地元の魅 力を認識し、深い愛着を抱く傾向が見られました」



「また、『ご当地在住者』と『上京者』を比較してみたところ、上京者の方がご当地愛が高い傾向が見られました。 愛着は、ただ地元に残るだけではなく、県外に出たからこそ気付くものでもあると いう気持ちの表れかと思います」



「 また、ご当地在住者・上京者の地域への愛着の高まりは、ご当地への誇りや自信へとつながり、その結果としてご当地への旅行推奨度が高くなる傾向が見られました」



「さらに、ご当地への誇りを持つ人との関わりや地元の友人とつながりが深く、地域への貢献意識も高い傾向が見られます。現在、観光業界が直面する人材不足やオーバーツーリズムの問題解決に重要である、住民の理解・関与に地域愛の深化が貢献できるのか、引き続き研究してまいります」

今回のランキングで皆さんの地元はいかがでしたか？お盆シーズンをきっかけに、自分の故郷のいい部分を再認識するきっかけにつながればと思います。

調査対象者：全国の20～69歳の男女 スクリーニング調査 調査期間 2024年5月17日（金）～5月29日（水） 配信数・回収率 108万5,466件（回収率8.0％ ※データクリーニング前のサンプルを含む） 分析対象数 計8万5,594人 A）首都圏以外の在住者 計1万5,036人 B）首都圏の在住者 計7万558人