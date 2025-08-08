中森明菜、インスタグラム開設を発表！ファンからの反響続々「楽しみです！」
歌手の中森明菜が自身のXを更新、公式Instagramのアカウントを開設したことを発表した。
中森は、2025年の「ジゴロック」野外音楽祭に出演し、デビュー以来初の野外フェスに参加するなど精力的に活動している。Xに投稿した内容では「暑い日が続いておりますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。この度、インスタグラムを始めることにしました。よろしければ、ぜひフォローしてくださいっ♪引き続き暑い日が続くようですので、みなさまどうぞご自愛くださいね。あきな」と投稿。
この投稿にファンからは「ついにインスタ開設したんですね！楽しみです！」「暑い日が続く中、明菜さんの言葉に癒されました」「フォローしました！これからの投稿が待ち遠しいです」といった温かいコメントが多く寄せられた。
暑い日が続いておりますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。 この度、インスタグラムを始めることにしました。よろしければ、ぜひフォローしてくださいっ♪引き続き暑い日が続くようですので、みなさまどうぞご自愛くださいね。あきなhttps://t.co/3ZIUKnWjN4— 中森明菜｜AKINA NAKAMORI (@akinan_official) August 8, 2025