「2色買いした」「次にバズるかも！」【ユニクロ】オシャレさんの「着用トップス」

薄着になる季節は、おしゃれで気分のあがるトップスがあると一気にコーデ選びが楽しくなるかも。【ユニクロ】では、今季も大人世代がぜひ取り入れたいこなれ見えするトップスが続々と登場しています。そこで今回は、おしゃれ感度の高いインフルエンサーが、いま注目しているトップスをピックアップしました。バズって品薄になる前にぜひチェックして。

ベーシックに着られるミニTシャツ

【ユニクロ】「ミニT」\1,500（税込）

インフルエンサーの@goppiiiyさんが「2色買いした」というコンパクトなTシャツ。ボディラインにつかず離れずのジャストサイズで、カジュアルすぎず程よくきれいめな雰囲気で着こなしています。今シーズン注目を集めている、ボリュームシルエットのボトムスとも相性がよさそう。ネックラインは詰まり気味のクルーネックを採用し、デコルテの露出を抑えることで上品な印象に。

レイヤードに重宝するシアーシャツ

【ユニクロ】「シアーシャツ」\2,990（税込）

さり気ない透け感が涼し気な、長袖のシアーシャツ。ゆったりとしたオーバーサイズシルエットで、体型カバーをしながら着やせを叶えてくれそうです。直線的なラインが洗練された雰囲気を醸し出し、シンプルな中にもこなれ感のあるスタイリングに。インナーの色や柄によって印象が変わるので、きれいめからカジュアルまで、幅広いコーデに活躍しそう。

1枚できれいめに決まるポロカーディガン

【ユニクロ】「リブポロカーディガン半袖」\2,990（税込）

「NEXTバズりニット⁈」とインフルエンサーの@shocogram__さんがコメントするのは、太めのリブ編みが可愛いポロカーディガン。1枚できれいめに決まる着映え感のあるデザインで、シンプルなボトムスと合わせるだけで大人コーデが完成しています。フィットしすぎない絶妙なサイズ感なので、パンツともスカートともバランスよく合わせられそう。ダークなグリーンやオフホワイトなど、オフィスにもなじみそうな落ち着いた色展開。

ショート丈がこなれ感のあるリブセーター

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブセーター半袖」\2,990（税込）

カジュアルなTシャツに飽きたら、クリーンな印象で着られる半袖セーターもおすすめ。こちらはボックスシルエットとショート丈が洗練された雰囲気を感じさせるデザインで、いつものトップスから置き換えるだけでぐっとこなれた着こなしにシフトしそう。ゆったりした身幅と長めの袖丈で、おなかまわりや二の腕をさり気なくカバーできそうなのも嬉しいポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@goppiiiy様、@mhi_7746様、@shocogram__様、@ayakonbubu様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S