終売前に急いでーーーッ！【ミスド】手土産にピッタリ♡「限定ドーナツ」がめちゃ可愛い

【ミスタードーナツ】では今、夢のディズニーコラボが開催中！ ミッキー & ミニーの「限定ドーナツ」が登場しており、パッケージまで可愛いのも魅力的。身近な方へのちょっとした手土産に選ぶのもおすすめです。今回は8月下旬の終売までに味わっていただきたいコラボドーナツをご紹介します。

耳まで付いた可愛さ！「ふわふわシューチョコリング＜ミッキーマウス＞」

ミッキーらしいカラーリングが映える可愛らしいドーナツ。耳まで付いており、ミッキーのお顔が再現されています。インスタグラマー@nyancoromochi_sweets_blogさんによれば「シュー生地系のドーナツ生地にジャリジャリのりんごシュガー」を合わせていて、食感の良さが楽しめそう。ミッキーの要素を散りばめた専用のパッケージ入りで、手土産に渡せば喜んでもらえるかもしれません。

チャームポイントのリボン付き！「ふわふわシューストロベリーリング＜ミニーマウス＞」

リボンがトッピングされた、ミニーのチャームポイントが光る可愛らしいこちら。公式サイトいわく「ストロベリーチョコ」と「りんごシュガー」で仕上げており、フルーティーで甘酸っぱい味わいが楽しめそうです。パッケージはミニーのスカートの柄があしらわれたキュートなデザイン。眺めるたびに心をときめかせてくれそうです。

カラフルなシュガーが乗った「ポン・デ・スマイルチョコレート＜ミッキーマウス＞」

ポン・デ・リング生地が使われたこちらのドーナツ。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「チョコとカラフルなシュガー」を合わせた、カラフルで華やかさのあるキュートな一品に仕上がっています。ビビッドなカラーが映えるミッキーデザインのパッケージもたまりません。パッケージに入れた状態で食べられるので、手が汚れにくく手土産にもうってつけです。

パステルカラーが映える「ポン・デ・スマイルストロベリー＜ミニーマウス＞」

パステルのような色合いが可愛いこちらのドーナツも必見。ミニーのにこやかな表情がパッケージに描かれた、ファンにはたまらない一品です。レポーターHaruさんによれば「ストロベリーチョコとカラフルなシュガー」をトッピングしていて、甘酸っぱさが良いアクセントとして楽しめそう。食べるのがもったいないくらいキュートなドーナツをぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や販売終了、店舗によって価格が異なる場合もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino