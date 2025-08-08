【衝撃】夫の「家族が大事」はウソ！仕掛けられたワナで暴かれる本性｜妻が仕掛けたハニートラップ【ママリ】

夫が心から家族とやり直そうと考えているのか…その気持ちを確かめるため、主人公。美咲はある行動に出ます。

ハニートラップの開始

健太の真意を確かめるため、美咲はSNSでハニートラップを仕掛けた。偽のアカウントを作成し、健太に接触を試みたのだ。



美咲の心の中には、健太が本当に反省し、家族を大切に思っているのであれば、誘惑に乗るはずがないという、かすかな希望があった。しかし、もし誘惑に乗ってしまったらどうしようという恐怖もまた、彼女の心を支配していた。



美咲はSNSでウソのアカウントを作成した。ネットでダウンロードした素材から、若い女性の写真をプロフィール画像に設定する。怪しまれないように、いくつかの美容アカウントをフォローし、若い女性らしいポストをした。



その後、慎重にメッセージを作成し、健太のアカウントに送信。「友達が欲しい」「たまに会って仲良くなれるような大人の男性を求めている」そんな内容を送った後は、ひたすら反応を待った。このハニートラップは、健太の「反省」が本物であるかを試す、美咲にとって最後のテストのつもりだった。

夫の最初の反応と、一瞬の安堵

しばらくして、健太から返信が届く。



最初のうち、健太は美咲の期待に応えるかのような反応を見せたという。偽アカウントからのメッセージに返信はしたものの「家族が大事だから会ったりは難しい」と返信してきたのだ。



その言葉は、まるで模範解答のようだった。健太が本当に反省し、家族を第一に考えていると、美咲は一瞬、安堵のため息をついたかもしれない。



この時、美咲は健太の言葉を信じ、再構築の道を選んだ自分の決断が正しかったのだと、心の底から思った。長年の疑念が晴れ、ようやく平穏な日々が訪れると、彼女は希望を抱いたに違いない。



しかし、その安堵は、ほんの束の間のものだった。

しばらくして豹変、そして衝撃の一言が届く

「家族が大事」というメッセージを受信して安心した美咲は「家族を大切にする男性は素敵です」という旨のメッセージを返信した。



健太からは最初は当たり障りのないメッセージが届き、あくまでネット上の雑談を楽しんでいるようだった。しかし、しばらくやり取りをするうちに、健太はどんどん豹変していった。



「家族は大事だけど、1回会うくらいなら大丈夫」

「世の父親もみんな、育児ストレス解消のために息抜きくらいはしている」

「少しくらいなら奢ってあげることもできるよ」



若い女性に会いたい思いが溢れでている。こんなにも簡単に女性に会おうとするなんて…。夫を信じようとしていた美咲の心は、ズタズタに引き裂かれることになってしまった。

あとがき：夫の見えないはずの本音を見てしまった妻

健太の真意を確かめるため、ハニートラップを仕掛けた美咲。その目的は、改心した健太の気持ちを目に見える形で実感し、自分を安心させるための行動だったはずです。



最初のうち健太は「家族大事だから仲良くは出来ない」と返信しますが、すぐに健太は豹変し、誘惑の言葉を並べ始めます。これは、夫である健太の「反省」が偽りであったことを美咲に突きつけ、深い絶望を与えることになってしまいましたね。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）