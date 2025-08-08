「この本のおかげで出世できた」「チームのパフォーマンスが上がった」

今回は、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方を指南する。

その2文字は「感覚」

部下が動かない。会議が空回る。チームに一体感がない。

そう嘆く上司に限って、自分の「感覚」に過度に依存しています。

判断基準は「なんとなく」「普通は」「直感的にそう思った」。

こうした「感覚頼み」のマネジメントが、部下の信頼と組織の再現性を破壊しているのです。

感覚は人によってズレる

リーダーが「常識」と思っていることも、部下にとってはそうではありません。

感覚に頼った指示は、誤解と不信感の温床になります。

「これくらいわかるだろう」は、わかる人前提の危険な設計です。

再現性のない業務指示や、空気で進むプロジェクトは、チームの属人化と不安定化を加速させます。

感覚は「隠れた逃げ」

感覚で判断する人は、実は責任から逃げたいという心理を抱えています。

具体的に言語化すれば、検証され、批判され、改善を求められる。

だから無意識に「感覚」という曖昧な領域に逃げ込んでしまうのです。

しかし、リーダーに必要なのは、誰もが理解できる基準を提示することです。

それがなければ、メンバーは動きようがありません。

数値・ルール・手順に置き換える力

優れたリーダーは、感覚に頼らず、数値やルールに変換する力を持っています。

「なんとなく悪い」ではなく、「前回より◯％パフォーマンスが下がっている」。

「普通こうする」ではなく、「このルールに沿ってやってほしい」。

曖昧さを捨て、誰が見ても判断できる構造に変えることが、リーダーに求められる資質です。

仮面をかぶって、感覚を手放す

本音では「説明するのが面倒」「体感でわかっている」と思っても、リーダーであるならば、仮面をかぶってでも「感覚」を言語化する努力が必要です。

「感覚で理解してほしい」ではなく、「誰にでも理解できるように整える」。

それが、メンバーの信頼を生み、組織を強くします。

リーダーは仮面をかぶって、感覚の殻を破るべきです。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）