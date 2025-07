誕生から28年を迎える「タリーズコーヒー」に、創業日を記念した期間限定メニューが登場!

特別なエスプレッソ体験が堪能できる「バニラアフォガートシェイク」と「アフォガートコーヒー」が発売されます☆

発売日:2025年8月6日(水)

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

8月7日に創業28年を迎える「タリーズコーヒー」

創業以来、バリスタが一杯一杯丁寧に抽出したエスプレッソにこだわり、様々なメニューが展開されています。

今回、ゲストへの感謝の気持ちを込めて、エスプレッソを楽しむドリンクや、シアトル系カフェの定番ペストリーをイメージしたフードなどをラインナップ。

さらに同日より、2024年に人気を博した「ベアフル ハグミーボトル」がリニューアルして登場します☆

バニラアフォガートシェイク

価格:695円(税込)

サイズ:Tallのみ

濃厚なエスプレッソとミルキーなシェイクのコントラストが楽しめる「バニラアフォガートシェイク」

香り高くボディ感のある芳醇な味わいが自慢のエスプレッソと、バニラ風味のシェイクが織りなす、イタリアのスイーツ「アフォガート」の味わいを表現したフローズンドリンクです。

エスプレッソとシェイクを別々に合わせマーブル状に仕上げているため、ひと口目はしっかりとしたエスプレッソ感、飲み進めるごとにミルキーな甘さが合わさり、味わいの変化を楽しめます。

エスプレッソを追加してよりビターに、ホイップをトッピングして見た目を華やかに、お好みのカスタマイズを楽しむのもおすすめ。

ひと息つきたい時やデザート感覚で楽しみたい時など、タリーズコーヒーがお届けするこの時季ならではのエスプレッソドリンクが堪能できる一杯です。

溺れるバニラアフォガートシェイク

価格:750円(税込)

販売期間:2025年8月20日(水)〜9月2日(火)

サイズ:Tallのみ

ゲスト自身がエスプレッソをかけてお楽しめる「溺れるバニラアフォガートシェイク」

テイクアウトの場合、店舗フェロー(従業員)の方により、エスプレッソをかけた状態で提供されます。

アフォガートコーヒー

価格:670円(税込)

サイズ:Tallのみ

見た目もまさに「アフォガート」のような、大人のデザートドリンク「アフォガートコーヒー」も同時発売。

アイスコーヒーにバニラアイスをのせ、エスプレッソをかけてアフォガートのような見た目と味わいに仕上げられた期間限定ドリンクです。

キリっとした苦みのアイスコーヒー、バニラアイス、エスプレッソそれぞれのおいしさが存分に楽しめます。

※店舗フェロー(従業員)の方により、エスプレッソをかけた状態で提供されます。

ダークチョコ&コーヒードーナツ/ミルクプレッツェル

シアトル系カフェの定番ペストリーをモチーフにしたフードがラインナップ。

タリーズコーヒー発祥の地でもあるシアトルのカフェで見かけるペストリーをモチーフに、タリーズコーヒーらしい味わいに仕上げられたメニューが登場します。

ダークチョコ&コーヒードーナツ

価格:360円(税込)

コーヒーの豊かな香りが広がる、タリーズらしい味わいの「ダークチョコ&コーヒードーナツ」

グロッサリーメニューとして販売されている「Tully’s Specialty カフェオレベース」を練りこんだふんわり生地に、ビターチョコがコーティングされています。

ミルクプレッツェル

価格:345円(税込)

20年以上前に販売されていた定番ペストリーを再現した「ミルクプレッツェル」

シンプルで素朴ながらも、やさしい甘みを感じるしっとりとしたプレッツェルです。

コーヒーはもちろん、紅茶やフローズンドリンクとも相性抜群☆

タリーズ ベアフル ハグミーボトル(FACE)

価格:1,680円(税込)+ドリンク代

購入制限:2025年8月6日(水)のみ、ひとり2点まで

対象ドリンク(全てTallサイズのみが対象、カスタマイズ不可):

・バニラアフォガートシェイク

・アイスカフェラテ

・水出しアイスティー

・アイスコーヒー

2024年に販売され人気を博した「ベアフル ハグミーボトル」がリニューアルして登場!

期間限定メニューの「バニラアフォガートシェイク」や、レギュラーメニューの「アイスカフェラテ」「水出しアイスティー」「アイスコーヒー」を「ベアフル」と一緒に楽しめるボトルです。

中に入れるドリンクによって「ベアフル」のカラーが変わるのもポイント。

飲み終わったあとも自宅で大活躍してくれる、かわいいドリンクウェアです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ボトル単品の販売は実施されません

誕生28周年を記念した特別なエスプレッソ体験が楽しめるドリンクやドーナツ、プレッツェルがラインナップ。

タリーズコーヒーにて2025年8月6日より販売される「バニラアフォガートシェイク」や「アフォガートコーヒー」の紹介でした☆

※画像はイメージです

