元サッカー選手で、米プロリーグMLSインテル・マイアミCFの共同オーナーを務めるデビッド・ベッカムさん(50)が、2025年7月21日にインスタグラムを更新。近影を披露し、ヘアスタイルの失敗談を明かした。

「はっきり言う必要はないのに」

ベッカムさんはインスタグラムで「ITS NOT FUNNY」(これは笑えない)と切り出し、動画を公開。ベッカムさんが手で自身の頭をおさえるシーンから始まり、その手を離すと、頭髪の一部分に異変が。自身でバリカンの扱いを誤り、剃りすぎてしまったようなのだ。

妻のヴィクトリア・ベッカムさん(51)にも「It looks awful」(ひどい)と言われたそうで、ベッカムさんは「you don't always need to BE THAT HONEST」(いつもはっきり言う必要はないのに)とこぼした。一方で、子供たちは気に入っているようだ。

ベッカムさんは、2002年の日韓ワールドカップにイングランド代表として出場。その際のソフトモヒカンが注目され、「ベッカムヘアー」として人気を博した。