2025年7月4日（金）から7月16日（水）まで、『さっぽろ羊ヶ丘展望台』にて『ラベンダー無料刈り取り体験』が開催されます。

画像：一般社団法人札幌観光協会

1,200平方メートルの畑に植えられた約1,000株のラベンダーがこの時期見ごろを迎える『さっぽろ羊ヶ丘展望台』。

『ラベンダー無料刈り取り体験』のイベントでは、ラベンダーを自分で刈り取り、1人50本まで持ち帰ることができます。

参加費は無料！　刈り取りに必要な道具もすべて提供されるので、気軽に参加することができますよ！

詳細情報

ラベンダー無料刈り取り体験
開催日時：2025年7月4日（金）～16日（水）10:00～15:00
開催場所：北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 さっぽろ羊ヶ丘展望台
参加費：無料

北海道Likers編集部のひとこと

毎年大人気の『ラベンダー無料刈り取り体験』。刈り取ったラベンダーは自宅でドライフラワーやポプリにして楽しむこともできますよ！

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文／北海道Likers編集部

【画像・参考】さっぽろ羊ヶ丘展望台でラベンダー無料刈り取り体験イベント開催！(2025年7月4日～16日)-PR TIMES
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