さっぽろ羊ヶ丘展望台で「ラベンダー無料刈り取り体験」開催！【7月4日～16日】（札幌市）
2025年7月4日（金）から7月16日（水）まで、『さっぽろ羊ヶ丘展望台』にて『ラベンダー無料刈り取り体験』が開催されます。画像：一般社団法人札幌観光協会
1,200平方メートルの畑に植えられた約1,000株のラベンダーがこの時期見ごろを迎える『さっぽろ羊ヶ丘展望台』。
『ラベンダー無料刈り取り体験』のイベントでは、ラベンダーを自分で刈り取り、1人50本まで持ち帰ることができます。
参加費は無料！ 刈り取りに必要な道具もすべて提供されるので、気軽に参加することができますよ！詳細情報
ラベンダー無料刈り取り体験
開催日時：2025年7月4日（金）～16日（水）10:00～15:00
開催場所：北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 さっぽろ羊ヶ丘展望台
参加費：無料
毎年大人気の『ラベンダー無料刈り取り体験』。刈り取ったラベンダーは自宅でドライフラワーやポプリにして楽しむこともできますよ！
hidefeed]最新の北海道情報はこちら
[/hidefeed]
文／北海道Likers編集部
【画像・参考】さっぽろ羊ヶ丘展望台でラベンダー無料刈り取り体験イベント開催！(2025年7月4日～16日)-PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。