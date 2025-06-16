ベルベルジンが古着量り売り店舗を東京・下北沢にオープン、神宮前に続く2号店
ベルベルジン（BerBerJin）が、古着の量り売り業態「ストレイト フロム エルエー パワード バイ ベルベルジン（Straight From LA powered by berberjin）」の2号店となる新店舗を東京・下北沢に出店する。グランドオープンは6月28日。
■Straight From LA powered by berberjin Shimokitazawa
「ストレイト フロム エルエー パワード バイ ベルベルジン」は、2024年3月に1号店を東京・神宮前に出店した。手頃な価格で古着を提供し、若者がヴィンテージアイテムに関心を持つきっかけづくりを目的としている。
同店は、ベルベルジンのバイヤーがロサンゼルスで買い付けたレギュラー古着を1gあたり税抜7円で販売しており、200gのTシャツなら1400円、600gのデニムパンツなら4200円となる。オープンに際し、バンドやムービー、アニメTシャツや、ヴィンテージアイテムなど、一般的な量り売りではあまり販売されない商品を多数リリースするという。
■Straight From LA powered by berberjin Shimokitazawa
所在地：東京都世田谷区北沢2-13-15 2階
営業時間：12:00〜20:00
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