鈴木愛理、ほっそり美脚チラリの寝転びSHOTにドキッ！エフォートレスで品のあるスタイルを披露

歌手活動の他、モデルや俳優、番組MCなど、多岐にわたって活動の幅を広げている鈴木愛理が、スペシャルフェス「USAGI ONLINE FES 2025(ウサギオンラインフェス 2025)」の二代目ミューズに就任することが決定した。

【写真】美太ももを覗かせたミニスカSHOTなど、計8LOOKが公開

「USAGI ONLINE」は、株式会社ウサギオンラインが運営する“オンラインデパートメントストア”で、SNIDELやgelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなど、人気のファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランドやインポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしている。

このたび、5月15日(木)から5月19日(月)の期間、10%OFFキャンペーンや限定アイテムの発売、豪華プレゼントキャンペーンを盛り込んだスペシャルフェス「USAGI ONLINE FES 2025」を開催。2回目の開催となる今回は、鈴木愛理がミューズに起用された。

当イベントの開催に先立ち、「Summer Feels with Airi Suzuki」をテーマに、USAGI ONLINE限定アイテムを中心に着こなす特別企画『USAGI ONLINE × 鈴木愛理 Special LOOK』と、スペシャルムービー『USAGI ONLINE × 鈴木愛理 Special Movie』を、USAGI ONLINE内の特設コンテンツページ、USAGI ONLINE公式 Instagram・Xにて5月8日(木)正午より公開中。

『USAGI ONLINE × 鈴木愛理 Special LOOK』では、鈴木が纏う、USAGI ONLINE限定8LOOKを公開。「DAY LIGHT」「RELUX」「NIGHT MOOD」という夏の3シーンに寄り添う、エフォートレスで品のあるスタイルを披露している。

そして、スペシャルムービー『USAGI ONLINE × 鈴木愛理 Special Movie』では、USAGI ONLINE FES 2025のキャンペーン内容を、夏らしく涼しげなビジュアルの鈴木と共にお届けしている。