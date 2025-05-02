Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥íー¡×¡ª ¡ÖApex¡×¥·ー¥º¥ó25¡Ö¥×¥í¥Ç¥£¥¸ー¡×¤Î¾ÜºÙ¸ø³«¥¢¥êー¥ÊÉü³è¡ª ¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤Î¶¯²½¤â
¡¡Electronic Arts¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PCÍÑ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¡ÖApex Legends¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó25¡Ö¥×¥í¥Ç¥£¥¸ー¡×¤ò5·î7Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¥·ー¥º¥ó25¤Ç¤Ï¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ñ¥íー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¡×¤Î¶¯²½¤ä3vs3¤ÇÀï¤¦¡Ö¥¢¥êー¥Ê¡×¥âー¥É¤ÎÉü³è¡¢¥é¥ó¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ê¤É¡¢¿·Í×ÁÇËþºÜ¤Î¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡Ö¥¨ー¥Ú¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¸¥§¥ó¥º: ¥×¥í¥Ç¥£¥¸ー¥¢¥ó¥»¥à¡×¥È¥ìー¥éー¡Û
Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ñ¥íー¡×ÅÐ¾ì¡ª ½ÓÉÒ¤Ê¥¢ー¥Á¥ãー¥¿¥¤¥×
¡¡¥·ー¥º¥ó21¤ÇÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ë¥¿ー¡×°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ñ¥íー¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¹â¤¤¾ã³²Êª¤âÆñ¤Ê¤¯Ä¶¤¨¤é¤ì¤ë¹â¤¤µ¡Æ°ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿¥ê¥³¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àï½Ñ¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ö¥È¥é¥Ã¥«ー¥É¥íー¥ó¡×¤ÏÀßÃÖ·¿¤Îº÷Å¨¥É¥íー¥ó¤Ç¡¢¥¾ー¥óÆâ¤ÎÅ¨¤ò¼«Æ°¤Ç¥Þー¥¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ñ½±¤äÂÔ¤ÁÉú¤»¤ËÂÐ¤·¤ÆÌòÎ©¤Ä¡£¤Þ¤¿¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬ー¥Ü¥ë¥È¡×¤Ï6Ï¢Â³¤Î¡È¥¨¥Ê¥¸ー¥Ö¥é¥¹¥È¡É¤òÈ¯¼Í¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÅ¨¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ñ¥íー¡×
¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡£²èÁüÃæ±û¤Î¥²ー¥¸¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¸å¤â¤¦°ìÅÙ¥¸¥ã¥ó¥×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë
Àï½Ñ¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ö¥È¥é¥Ã¥«ー¥É¥íー¥ó¡×
¥É¥íー¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¥¾ー¥óÆâ¤ÎÅ¨¤Î°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤ë
¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿º÷Å¨¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë
¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ö¥¹¥Æ¥£¥ó¥¬ー¥Ü¥ë¥È¡×
6Ï¢Â³¤Î¥¨¥Ê¥¸ー¥Ö¥é¥¹¥È¤òÈ¯¼Í¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÅ¨¤Ë¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë
¡Ö¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¡×¤¬¶¯²½¡ª ¡Ö¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¥¼¥ó¡×¤¬ºÆÅÐ¾ì
¡¡½é´ü¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥¹¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¡×¤¬¶¯²½¡£¡Ö¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¥¼¥ó¡×¤ÎÈï¥À¥áー¥¸·Ú¸ºÎ¨¤¬50%¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Àï½Ñ¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ö¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯¡×¤Î¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¤¬15ÉÃ～30ÉÃ¤Î²ÄÊÑÀ©¤ØÌá¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Á¥ãー¥¸¤¬2²óÊ¬Ãù¤Þ¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Á¥ãー¥¸¡×¤ÈÀï½Ñ¥Á¥ãー¥¸¤¬2²óÊ¬Ãù¤Þ¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥Á¥ãー¥¸¡×¤Î2¤Ä¤¬¿·¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥»¥Ã¥¯¥Ü¥¦¡×¤¬ÄÌ¾ï¥É¥í¥Ã¥×¤ËÉüµ¢¡ª ¥°¥ì¥Íー¥É¤Ç¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ëー¥·¥Ö¥¢¥íー¡×¤Ë
¡¡¥·ー¥º¥ó9¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¥·ー¥º¥ó14°ÊÍè¥±¥¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Éð´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ü¥»¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ñ¥¦¥ó¥É¥Ü¥¦¡×¤¬µ×¡¹¤ËÄÌ¾ï¥É¥í¥Ã¥×Éð´ï¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó25¤è¤ê¡ÖÌð¡×¤Ï¥É¥í¥Ã¥×¤»¤º¡¢Å¨¤Î¥Ç¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²ó¼ý¤¹¤ë¤«¡¢Å¨¤¬·â¤Ã¤¿Ìð¤ò½¦¤¦¤³¤È¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥é¥°¥°¥ì¥Íー¥É¤òÁõÅ¶¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¤¹¤ë¤È¡Ö¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¥¢¥íー¡×¤ØÊÑ´¹²ÄÇ½¡£Å¨¤ËÅö¤Æ¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â³°¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÇúÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê°ì·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
3vs3¤Î¡Ö¥¢¥êー¥Ê¡×¤¬Éü³è¡ª 1vs1¤Î¡Ö¥¢¥êー¥Ê¡§¥Ç¥å¥¨¥ë¡×¤â
¡¡¥·ー¥º¥ó9¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¥·ー¥º¥ó16¤Çºï½ü¤µ¤ì¤¿3vs3¤Î¥²ー¥à¥âー¥É¡Ö¥¢¥êー¥Ê¡×¤¬Éü³è¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥é¥¦¥ó¥ÉÀ©¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¡¢Éð´ï¤ä¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¢¤È¡¢Àè¤Ë3¥é¥¦¥ó¥É¤òÁª¼ê¤·¤¿Êý¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥·ー¥º¥ó25¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¡¢1vs1¤Î¿·¥âー¥É¡Ö¥¢¥êー¥Ê¡§¥Ç¥å¥¨¥ë¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¥é¥ó¥¯¥Þ¥Ã¥Á¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥¯¥é¥Àー¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¥é¥ó¥¯¥Þ¥Ã¥Á¡×¤¬¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥é¥ó¥¯¿Ê¹Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥¯¥é¥Àー¤ò¼ÂÁõ¡£ÄÌ¾ï¤Î¥é¥ó¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥×¥ì¥¤·ë²Ì¤â¥é¥ó¥¥ó¥°½ç°Ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾å°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Ð¥ê¥ïー¥É¤¬¤è¤ê¹ë²Ú¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥¯¥À¥¤¥Öµ¯Æ°¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C) 2025 Electronic Arts Inc.