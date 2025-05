「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は麴町駅近くにオープンした「パンとエスプレッソと」のモーニングメニュー専門店。一日中人気のメニューを楽しめます。

ZTTo morning(東京・麹町)

人気のモーニングメニューを朝から夜まで楽しめます 写真:お店から

2025年3月、麴町駅から徒歩6分ほどの場所に、モーニングメニューの専門店「ZTTo morning」がオープンしました。手掛けるのは表参道の人気ベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」などの店舗展開で知られる「株式会社 日と々と」。店名は、同店のコンセプト「一日中モーニングメニューを楽しめる」から。「パンとエスプレッソと」の看板商品で、バターを贅沢に練り込んだ食パン「ムー」の「厚切りトースト」や「フレンチトースト」をはじめ、さまざまなモーニングメニューを朝7時から夜20時まで提供します。

奥行きのある広々とした店内 出典:はづ829さん

店内は奥行きがあり、落ち着いた雰囲気。広々として開放的な空間には、カウンター席や、テーブル席、ソファー席があり、一人でも大人数でも利用しやすいです。電源も完備で、無料Wi-Fiも設置されているのもうれしいポイント。店頭には気持ちよく過ごせるテラス席もあります。

あんバターセット 出典:taaaaazzzさん

「ムートーストセット」は、ひとつひとつ順番に焼き立てを提供。人気の「あんバター」(単品・800円/セット・1,200円)は、甘い餡と少し塩味のきいたバターが、バターたっぷりのムーとベストマッチした一品。セットには色鮮やかなサラダやポテト、ヨーグルトが付きます。

同店限定の「チキン&バナナ」(単品・1,000円/セット・1,400円)は、ムーに唐揚げと揚げバナナをのせたオリジナル商品で「あまじょっぱさ」が癖になるメニューです。好みでメープルシロップをかけるのもおすすめです。

アサイーボウル 写真:お店から

フルーツがたっぷりのった流行のブラジル発祥のスイーツ「アサイーボウル」1,800円は、混ぜて食べると色々な味わいが楽しめます。おいしいだけでなく、ビタミンや鉄分、カルシウムなどが豊富で、抗酸化作用などうれしい効果も期待できる一品。

パニーニセット 出典:sss_iiさん

他にも「クロワッサンサンド」や「パニーニ」「ワッフルチキン」などあまじょっぱいメニューや、「キャロットケーキ」「ミルクティーバスクチーズケーキ」など魅力的なスイーツも種類豊富に用意。

一日を通して朝食感のあるメニューや、豊富なオリジナルメニューを楽しめる「ZTTo morning」。素材にこだわった贅沢なフードでリフレッシュできる、素敵な新店です。

食べログレビュアーのコメント

「はちみつバター」セット 出典:じゅみりんさん

『トーストメニューはセットと単品があります。

私が食べたのは「はちみつバター」のセット

ドリンクは種類によって追加料金で選べます。

フライドポテトも揚げたてでローズマリー風味。

グラノーラヨーグルトも付いてきました』(じゅみりんさん)

あんバター 単品 800円 出典:くちるさん

『あんバター 単品 800円

→単品だったので頼んでから5分もせず登場。厚切りになったムーは角もしっかりこんがり焼かれていて、見るだけでも食欲そそられます。

まずはムーのみ食べてみるとじゅんわり、口の中が一気にバターで満たされてそれだけで幸せ。こんもり盛られたあんこはズッシリ重く、粒を感じる甘さ控えめの仕上がりでシンプルにそのままおかわりしたいくらい美味しい。

バターの塩気とあんこの甘さで間違いなく満足できます。

朝だったので軽く…と思い単品にしましたが予想以上にボリュームがあっていいエネルギーチャージになりました』(くちるさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆ZTTo morning住所 : 東京都千代田区平河町2-4-4 owns平河町TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

