オニツカタイガーがイエローコレクションのコンセプトストアを表参道にオープン

日本初の ファッション ブランド、オニツカタイガー(Onitsuka Tiger )は、2025年4月27日にイエローコレクションのコンセプトストアを 表参道 にオープンしました。この店舗は 表参道 の中心部に位置し、日本の伝統と東京の最先端の美学、そして クラフト マンシップが融合したコンテンポラリーな空間です。東京のエネルギッシュな躍動感と、秩序や素材への繊細な感覚との対比から着想を得ており、ブランドの伝統と東京のダイナミックな都市性を反映しています。

Courtesy of Onitsuka Tiger ファサードには、Onitsuka Tiger のシグネチャーカラーである鮮やかなイエローが輝き、レタリングのブランドロゴがその美しさを引き立てています。光と影をとらえ、流動性を感じさせるルーバーと、背面照明付きパネルが調和のあるリズムを生み出し、 表参道 の活気あふれる都市空間とブランドをつないでいます。Courtesy of Onitsuka Tiger この店舗は4つのフロアで構成され、日本文化に対する深い敬意を表しながら、 クラフト マンシップの真髄を体現しています。各フロアは、鏡のような反射やインダストリアルな質感、色彩のコントラストが織りなす対話によって、現代的な空間美を生み出しています。天井や什器などに採用されている、障子や竹すだれを想起させる構造的なデザインは、さまざまな素材によって日本の伝統美をモダンに再解釈しています。地下1Fから2Fの3フロアにかけては、ミラノ ファッション ウィークで発表されたコレクションや、日本製のデニムを主役としたDENIVITAを中心に展示。鮮やかなイエローは、ブランドのアクティブな精神を表現し、コントラストをなすダークアクセントの床や壁が洗練された美しさを加えています。職人の手仕事により幾重にも色を重ね磨き上げられた光沢感が、店内に差し込む光を反射し、東京の活気に満ちたエネルギーを演出しています。Courtesy of Onitsuka Tiger さらに、高度な職人技により精緻に手作業で組み立てられた巨大なイエローのガラスエレメントは、圧倒的な存在感を放ち、空間全体にエネルギーを注ぎ込むとともに、ブランドのダイナミズムを象徴します。格子模様の天井やライティングと相まって、空間に奥行きと洗練さをもたらし、近未来的なタッチを添えています。3Fでは、アーカイブの魅力を現代風にアレンジしたヘリテージスタイルのアイテムを中心に展開しており、訪れる人が新たな魅力を体験できる空間になっています。この店舗は、STUDIO DINI CATALDIの監修のもと設計。色彩や素材、革新的な空間デザインが 表参道 を明るく照らし、来店されるお客様を伝統と革新が調和・共存する特別な世界へと誘います。さまざまな素材が光を反射し、時間とともに表情を変えることで、躍動感と創造性に満ちた空間で ショッピング が楽しめます。Onitsuka Tiger 表参道 イエローコンセプトストア住所: 東京都 渋谷 区神宮前6丁目3番9号営業時間:11 : 00 - 20 : 00#Onitsuka Tiger Onitsuka Tiger (オニツカタイガー)日本の ファッション ブランド、オニツカタイガーは、革新的なデザインと快適さを追求し、 ファッション 性を兼ね備えたコレクションを発表し続けています。このブランドの姿勢は、伝統と現代的なデザインへの敬意を表し、研ぎ澄まされたデザインは品質とディテールにこだわる職人技により実現しています。 常に新たな価値を提供し続け、"新しいラグジュアリー" を探し求める人々に寄り添うことを目指します。