THE ORAL CIGARETTESが、対バンツアー「ALL MY LIFE TOUR 2025」開催を発表した。「ALL MY LIFE TOUR 2025」は9月17日Zepp Osaka Baysideを皮切りに全国7箇所のライブハウスで開催される2マンツアーとなっており、出演者はそれぞれcoldrain、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、go!go!vanillas、SCANDAL、The BONEZ、HEY-SMITH、SiMとなっている。THE ORAL CIGARETTES FC会員先行が開始されている。

また、新曲「OVERNIGHT」が25年7月より日本テレビ系金曜よる11時「フラアニ」枠にて全国30局ネットで放送のアニメ『桃源暗鬼』OP主題歌に決定している。<ライブ情報>THE ORAL CIGARETTES「ALL MY LIFE TOUR 2025」2025年9月17日(水)Zepp Osaka Bayside w/coldrain2025年9月19日(金)BLUE LIVE広島 w/SPARK!!SOUND!!SHOW!!2025年10月2日(木)SENDAI GIGS w/go!go!vanillas2025年10月6日(月)Zepp Haneda w/SCANDAL2025年10月8日(水)Zepp Fukuoka w/The BONEZ2025年10月14日(火)Zepp Sapporo w/HEY-SMITH2025年11月18日(火)COMTEC PORTBASE w/SiM<FC先行>受付期間:4月19日(土)〜4月27日(日)23:59まで受付URL: https://theoralcigarettes.com/news/detail/2927 THE ORAL CIGARETTESオフィシャルHP https://theoralcigarettes.com/