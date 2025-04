食楽web

●国営ひたち海浜公園で、4月1日(火)~6月1日(日)まで「Flowering2025」を開催。GWの行楽にぴったりなイベントも充実です

国営ひたち海浜公園で開催している春を満喫できるイベントやグルメ、お土産品など盛りだくさんの「Flowering2025」。期間中はスイセン・チューリップ・ネモフィラ・バラなどの春花が、次々とバトンを繋ぐように咲き誇ります。

注目のお花見スポットやグルメ、可愛いお土産品をご紹介。ぜひチェックしてからお出かけしてみてください。

清涼感抜群!ネモフィラの花畑など、園内を華やかに彩る春の花が圧巻!

ネモフィラ(2024年4月16日撮影)

国営ひたち海浜公園の春のお花見で大人気なのが、4月中旬~5月上旬頃に丘一面を青一色に染め上げる「ネモフィラ」。5月中旬~6月上旬は芳醇な香りの「バラ」が見頃を迎えます。

行楽シーズンに季節の移ろいを感じながら、心豊かな気持ちになれそうです。

体験イベントが充実の週末

The World of Brass 2025 in ひたちなか

期間中の週末は、花や緑に親しむイベント「いばらき都市緑化フェスティバル(4/27)」、学校団体による吹奏楽・マーチングの発表会「The World of Brass 2025 in ひたちなか(5/5)」、地元特産品の販売・観光PRブースを展開する「いばらき県央PRの日(5/11)」など、様々な体験イベントが充実しています。

「スプリングローズコンサート(5/24・31)」、花にまつわるクラフトなど、小さなお子様から大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんの内容となっているので、ファミリーも満足間違いなし。

ご当地グルメやお土産も充実

左上::「ハム焼」、右上:「ネモフィラブルーソフト」、左下:「ネモフィラブルーフロート」、右下:「おはなソフト」

また、ひたち海浜公園名物の「ハム焼」や「常陸牛ステーキ丼」、春の定番スイーツ「ネモフィラブルーソフト」をはじめ、この春新登場の「おはなソフト」や「ネモフィラブルーフロート」など地元の食材を使ったお食事からスイーツまで、茨城県のご当地フードが目白押しなのです。

左上::「クリップブックマーカー」、右上:「キーホルダー」、左下:「ネモフィラクッキー」、右下:「ネモフィラマカロン」

お土産には、ネモフィラモチーフのマスコットキャラクター“ルリィ”と“アイシィ”の新グッズが登場。また、みはらしの丘で咲いたネモフィラを使ったアクセサリー「ネモフィラリアルフラワーコレクション」や、社会福祉法人『くれよん』で1枚1枚丁寧に焼き上げている「ネモフィラクッキー」、「ネモフィラマカロン」など大人気商品もあります。

花に囲まれて、ご当地グルメで大満足、お土産も充実しているなんて、心配といえばお天気だけ。予定を決めて、てるてる坊主を作りながら当日を楽しみにしてみては。

●SHOP INFO

Flowering2025

開催日時:2025年4月1日(火)~6月1日(日)09:30~17:00

※4月27日(日)・29日(火祝)、5月3日(土祝)~5日(月祝)は7時開園

※期間中は毎日開園

入園料金:中学生以下無料、大人450円、シルバー(65歳以上)210円

4月4日(金)~5月6日(火振)の入園料金は以下のとおりです

中学生以下無料、大人800円、シルバー(65歳以上)560円

駐車料金(1日):普通600円、二輪車300円、大型車1800円