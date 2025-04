東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

ホテル1階に店舗を構えるレストラン「カシュカシュ」では、2025年3月1日より春のメニューの「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」を開催中!

春らしい食材を取り入れたメニューを紹介していきます。

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェ

開催期間:2025年3月1日〜2025年6月1日

料金:※ソフトドリンクバー付き ※税込み

平日:

大人:(ランチ)5,800円/(ディナー)6,800円

7〜12歳:(ランチ)3,300円/(ディナー)4,300円

4〜6歳:(ランチ)2,300円/(ディナー)2,800円

3歳以下:無料

土日祝・4/30(水)-5/2(金):

大人:(ランチ)6,800円/(ディナー)7,800円

7〜12歳:(ランチ)3,300円/(ディナー)4,300円

4〜6歳:(ランチ)2,300円/(ディナー)2,800円

3歳以下:無料

4/26(土)-4/29(火)・5/3(土)-5/6(火):

大人:(ランチ)7,800円/(ディナー)8,800円

7〜12歳:(ランチ)3,300円/(ディナー)4,300円

4〜6歳:(ランチ)2,300円/(ディナー)2,800円

3歳以下:無料

東京ディズニーリゾート・パートナーホテルの「浦安ブライトンホテル東京ベイ」

ホテル1階に店舗を構えるレストラン「カシュカシュ」では、2025年3月1日より春のメニューの「ネオ・ビストロ・ビュッフェ」を開催中!

春らしいおいしさをプラスしたメニューを紹介していきます。

伝統のローストビーフ

カシュカシュの名物料理「伝統のローストビーフ」

しっとり柔らかく、そして牛肉のうまみを感じられる、“一度食べたら人に言いたくなる”一品です。

季節のソースとして、「春キャベツソース」が期間限定で登場。

鮮やかな緑色と、春キャベツの爽やかな風味がローストビーフと好相性!

できたて鉄板料理

ライブキッチンでできたてをいただける人気の鉄板料理コーナー。

6月1日までの期間は、できたての鉄板料理が同時間帯に2種類楽しめます。

ディナー時間帯に提供される「米沢牛 和牛ハンバーグ」

ルッコラを使ったジェノベーゼソースを合わせています。

米沢牛の旨みの強さに、ほどよい苦みがよく合います。

※ランチタイムは「黒豚&ビーフのブリオッシュバーガー」が提供されます。

もう一つは「カシュカシュ風ビーフの洋風茶漬け」

牛すじと香味野菜の旨みが凝縮されたスープでいただく、〆の一品にぴったりのメニュー。

最後の一滴まで飲み干したくなる味わいです。

“チリンチリン”というベルの音ができあがりの合図です。

鉄板料理コーナーのお隣、パスタコーナーでは、「グレープフルーツ風味のカルボナーラソース」と、

「たっぷり野菜のボロネーゼソース」を提供。

あわせてチェックしてみてくださいね!

旬の食材を活かしたメニュー

このほかにも、春らしい食材を使ったメニューがたくさん!

キャベツやポテトなど具材のうまみをぎゅっと閉じ込めた「春のキャベツとポテトのフリッタータ」や、

隠し味に味噌をつかった温製料理「筍と鶏の和風キッシュ」、

そら豆を使ったラザニア、

白身魚とムール貝のアクアパッツア風などバラエティ豊かなメニューが楽しめます。

パティシエおすすめスイーツ

「カシュカシュ」のブッフェはスイーツも充実!

初登場のショートケーキは、スポンジ生地にシロップを染み込ませ、一手間をかけた、飲めるショートケーキ。

極上のしっとり食感は、ビュッフェスイーツの域を超えた味わいです。

いつも人気のカシュカシュプリンの上に、ひよこの顔をあしらってイースターらしい雰囲気に!

ひよこの顔の部分はオレンジムースになっています。

いろんな表情のひよこがかわいい!

イギリスのショートケーキと呼ばれるスイーツ「チェリーのヴィクトリアケーキ」

バタークリームとチェリーのコンフィチュールが上品な味わいです。

紅茶と一緒にいただきたい一品です。

季節のスパークリングワイン「シャンドン ロゼ」

価格:グラス1,500円(税込)

季節のスパークリングワインとして、「シャンドン ロゼ」を期間限定で提供。

伝統のローストビーフやトマトを使ったお料理とよく合います。

できたて鉄板料理や春の食材に舌鼓!

浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】できたて鉄板料理や春の食材を使った料理に舌鼓!浦安ブライトンホテル東京ベイ「カシュカシュ」ネオ・ビストロ・ビュッフェ appeared first on Dtimes.