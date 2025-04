“たった1日15分×3ヶ月”で ネイティブと話せる！ファースト・トラック英語高速メソッド(R)

バート・英語高速メソッド(R)アカデミーの代表取締役であり、英語教育の最前線で活躍する笠原 禎一(MBA/MA)は、全く新しい英語学習法「ファースト・トラック英語高速メソッド(R)」を開発し、2025年7月より開講します。

ファースト・トラック英語高速メソッド(R)

“加速度学習法”と“語順理解”、1日たった15分の学習動画を見るだけで、3ヶ月後にはネイティブと自然な会話ができるようになります。

「英会話、やっぱり私には無理かも…」と悩んでいる方にお勧めです。

■ 英語のお悩みを解決!

下記のようなお悩みをすべて解決できるのが、英語教育のスペシャリスト・笠原 禎一(MBA/MA)による新しいオンライン講座です。

・英会話を始めたいけど、どこから始めればいいかわからない

・教材をいくつも試したけど、結局身につかない

・話そうと思っても何から話せばいいかわからない

・単語がなかなか覚えられない

・英語が聴き取れない

・TOEICで高得点を取ったのに、ネイティブ同士の会話が聴き取れない

■ 講師プロフィール

笠原 禎一(かさはら よしかず)

英国・サウサンプトン大学大学院で英語教授法の修士号を取得、ハートフォードシャー大学でMBAを取得。

・日本国内で著書160万部突破のミリオンセラー作家

・「英語高速メソッド(R)アカデミー」主宰

・ニューヨークの出版社 Marquis社の雑誌『Millennium Magazine』第9号の表紙を飾り、特集記事にも登場

・タイムズ・スクエアのビルボードで祝福される

・Albert Nelson Marquis Award/Top Educators Award 受賞

・「笠原メソッド」は日本・オーストラリア・韓国で特許取得

笠原 禎一 ニューヨークで、Top Educators AwardとAlbert Nelson Marquis Awardをダブル受賞

■ 新オンライン講座について

2025年7月(令和7年7月)、笠原が開発した「ファースト・トラック英語高速メソッド(R)」が新たにオンライン講座として開講します。

ほぼすべての学習を動画で行う、スキマ時間に最適な講座です。

ビジネスにも対応できる実践的な英会話力を養成します。

価格:198,000円(税込)

時間:1日15分

内容:スキット動画、解説動画、テキスト教材

■ 「笠原メソッド」の特長とは?

「笠原メソッド」は、国内売上160万部突破、英国大学院で研究・開発された信頼のあるメソッドとして、多くの学習者が実践し、成果を出しています。

日本・オーストラリア・韓国で特許を取得しており、国内では商標も登録済みです。

英語を英語の語順で理解します(戻り読みをしない)。

「笠原訳」というセグメント訳で、英語を日本語に訳さずに理解できるようになります。

また、通常スピードと2倍速を組み合わせた加速度学習法を用いることで、年齢に関係なく英語が記憶に定着します。

高速リスニングの目的としては、理解だけでなく“記憶”させるためです。

2倍速では聴き取れないのではないか、と思われるかもしれませんが、語順理解により、無理なく聴き取れるようになります。

「語順理解」+「加速度学習法」+「フォニックス」の3本柱で発音・読解・リスニング力が飛躍的に向上します。

この講座では、従来の5ステップリスニング、4ステップスピーキングに加えて、「笠原式・ファーストトラック発音修得メソッド」を初公開します。

