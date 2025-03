東京ディズニーシーの「ファンタジースプリングス」をテーマとした東海道新幹線の特別編成「Wonderful Dreams Shinkansen」

その運行を記念し、主な旅行会社よりオリジナルデザインの特典が付いた旅行商品が販売されています。

東海道新幹線 特別編成「Wonderful Dreams Shinkansen」運行記念旅行商品

主な旅行会社:JR東海ツアーズ、JTB、日本旅行、近畿日本ツーリスト、東武トップツアーズ、名鉄観光

特別編成「Wonderful Dreams Shinkansen」で運行予定の指定列車に乗車して東京ディズニーリゾート®へ行く、オリジナルデザインの特典付き専用旅行商品を主な旅行会社で販売。

オリジナルデザインの特典は、「Wonderful Dreams Shinkansen」がデザインされたアクリルスタンド、

またはバッグチャームです(1人様いずれか1つ)。

※お渡しするオリジナルデザインの特典(アクリルスタンドまたはバッグチャーム)は、各旅行会社の旅行商品の出発日や申込時期等により異なります。

ファンタジースプリングスのロゴが入ったオリジナルデザイングッズ付き!

東海道新幹線 特別編成「Wonderful Dreams Shinkansen」運行記念旅行商品の紹介でした。

©Disney

