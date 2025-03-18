東京マルイ、電動「HK45」にガスブロ「デザートイーグル」など3点再販！
【東京マルイ再販情報：3月14日分】
東京マルイは3月14日、エアガン3点を再販した。
今回再販されたのは、ガスブローバック「デザートイーグル.50AE クロームステンレス」（20,680円）と「ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ」（21,780円）に加え、電動ガンハンドガンタイプ「HK45」（21,780円）の計3点。
本稿では、今回再販された製品のスペックをまとめて紹介していく。
「デザートイーグル.50AE クロームステンレス」詳細価格：20,680円 全長：270mm 銃身長：136mm 重量：1,110g 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：27＋1発（1発は本体に装填した場合）
「ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ」詳細価格：21,780円 全長：222mm 銃身長：122mm 重量：850g 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：31＋1発（1発は本体に装填した場合）
「HK45」詳細価格：21,780円 全長：200mm 銃身長：115mm 重量：685g 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー 装弾数：30発
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