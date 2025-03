『DXイノベーション大賞2024』事業会社部門・優秀賞を受賞！コマツ／同志社大学「かべぴた」

コマツと、同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室が共同開発した「自動テクスチャ識別プログラム」を搭載した壁紙AI識別アプリ「かべぴた」の取り組みが、優れたDXの取り組みを周知・評価する「DXイノベーション大賞2024事業会社部門において優秀賞を受賞しました。

コマツと、同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室が共同開発した「自動テクスチャ識別プログラム」を搭載した壁紙AI識別アプリ「かべぴた」の取り組みが、優れたDXの取り組みを周知・評価する「DXイノベーション大賞2024事業会社部門において優秀賞を受賞。

2025年2月28日に開催されたオムニチャネルDay2025にて、DXイノベーション大賞の授賞式が行われました。

コマツ株式会社×同志社大学 事業会社部門・優秀賞受賞

■優秀賞受賞にあたって評価いただいた取り組み

本年度の「オムニチャネルDay」は、「Co-Creation for the Future(未来への共創)」をテーマに開催されました。

優秀賞受賞においては、事業者や大学、業界内のサプライヤーと多くの関係者との「共創」が評価されました。

審査会場では、「かべぴた」アプリを使用して識別のデモンストレーションを行った際に、審査員の方から驚きの声が上がりました。

受賞記念撮影(右から、コマツ株式会社 代表取締役 小松智、同志社大学 奥田正浩教授)

■「かべぴた」の概要

コマツ株式会社は、業歴45年を超える東大阪のインテリアを主業とした企業です。

日本全国には、資本金100万円を超えるインテリア系建築業が19万社以上存在します。

この業界では人材不足と長時間労働是正が大きな課題となっている中、何十年も方法が変わらぬ非効率な作業が山積しています。

その一つに、品番不明資材の識別があり、お客様からの依頼により、月に数回・手作業での識別作業を行っています。

人力による非効率作業、識別課題を解決すべく、同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科 知的機構研究室とコマツ株式会社は、産学連携による画像認識AIを活用した課題解決に挑みました。

従来の識別プログラムでは素材感の微差を識別できず、プログラムを新たに構築する必要がありました。

2年の歳月をかけ「自動テクスチャ識別プログラム」を開発し、識別要素が表面の微細な差異しかない材質でも品番識別を可能としました。

この技術は、他の建材や農業、医療など多分野への応用可能性を秘めています。

DXイノベーション大賞2024 優秀賞トロフィー

日本オムニチャネル協会 鈴木康弘会長と受賞後 記念撮影

■DXイノベーション大賞2024とは

一般社団法人日本オムニチャネル協会が主催する、デジタルトランスフォーメーション(DX)を通じて「ビジネス共創」を目指す企業を表彰するアワードです。

■アプリの詳細情報

<iPhone版>

タイトル: iPhoneアプリ「かべぴた」

推奨環境: iOSバージョン6.0以上

価格 : 無料

提供場所: App Store

<Android版>

タイトル: Androidアプリ「かべぴた」

推奨環境: Android OS バージョン5.0以上

価格 : 無料

提供場所: Google Play

