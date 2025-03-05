¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë±óÆ£¹Ò¡¢CLÁ°Æü²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì ¡Ö¤¢¤Þ¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾¯¤·ÂçÊÑ¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª
5Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎPSGÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤È¤â¤ËÁ°Æü²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²¿ÅÙ¤«¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä¤âËÍ¤ÎÂÖÅÙ¤È¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤ÏËÍ¤ò¤È¤Æ¤â¿®Íê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤â¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤è¡£
¤¨¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ë¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤ì¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î15¡Á20Ê¬¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼«¿®¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¾ï¤Ë¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
ÀèÈ¯¤Ç¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢Ã¯¤â¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤éÁ´°÷¤¬Àï¤¦½àÈ÷¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤é¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÏCL¤Ç¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÀä¹¥Ä´¤À¤¬¡¢32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬ºòµ¨¤è¤ê¤â¸º¾¯¤·¤¿¡£
±óÆ£¤â¡Ä¥ª¥é¥ó¥À¿Í´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤ò¥º¥¿¥Ü¥í¡×¤Ë¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼5Ì¾
¤¿¤À¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ï´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£