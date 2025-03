厳選した鰹の一番出汁で味わうしゃぶしゃぶは絶品！ 神戸牛の魅力を再発見できる大人の肉割烹（東京・新日本橋）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は新日本橋駅近くにオープンした、神戸牛と出汁を味わう至極の肉割烹。神戸牛の魅力を存分に堪能できます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

重㐂(東京・新日本橋)

しゃぶしゃぶ肉(サーロイン、フィレ、タン) 写真:お店から

2024年11月、新日本橋駅から徒歩3分ほどの場所に神戸牛と出汁を味わう至極の肉割烹「重㐂」がオープンしました。最高級の松阪豚や松阪牛をしゃぶしゃぶ・すき鍋で楽しめる「しゃぶしゃぶ すき鍋 おもき 銀座店」や、日本三大和牛と呼ばれる神戸牛をしゃぶしゃぶで味わう「神戸牛 しゃぶしゃぶ おもき 離れ 銀座店」などを運営する、おもきグループの最高峰の肉割烹となります。料理長を務める松橋氏は、スタッフの焼き手が目の前で焼く新しいスタイルを築いた「よろにく」や、人気焼肉店「kintan」「肉しゃぶ家」 などに携わり、肉を熟知した料理人。同店では神戸牛をふんだんに使った多彩な料理の数々を提供しています。

プライベート感を重視した個室 写真:お店から

新店舗は、伝統と新しさが共存する新日本橋エリアで隠れ家的名店になればと、この場所に決めたそう。有名店を手掛けたデザイナー監修の高級感漂う和モダンアート空間には、非日常感を楽しめるカウンター席や、最大8名までの完全個室も。落ち着きのある居心地の良い個室は会食や接待にもおすすめです。

神戸牛肉刺し(内腿 ・イチボ叩き ・ハツ辛味漬け) 写真:お店から

人気のコースは、2時間ドリンクフリーフロー付きの「おまかせ神戸牛肉割烹」27,500円。多彩な調理法で提供される肉の逸品は、 どれも食欲を刺激する美しい見た目と香りです。

神戸牛レアメンチカツ キャビアのせ 黄身酢 写真:お店から

コースは鹿児島県枕崎産の鰹を使った一番出汁と神戸牛の白湯スープの2種類のスープを味わう先附からはじまり、新鮮な神戸牛だからこその肉刺しやレアメンチカツ、テール煮込など、神戸牛のおいしさを余すところなく堪能できます。

神戸牛しゃぶしゃぶ 写真:お店から

メインの神戸牛出汁しゃぶは、鹿児島県枕崎産本枯れ節を使用した鰹出汁を使用。神戸牛の旨みと鰹一番出汁の上品な風味が絶妙な逸品です。日本酒やワインをメインとしたドリンクのフリーフローでは、飛露喜や而今などのプレミアム日本酒も心ゆくまで楽しめます。

そんなに食べられないという方には、品数を絞った2時間ドリンクフリーフロー付きの「期間限定 神戸牛肉割烹コース」 22,000円がおすすめです。

肉菜五点盛合せ 写真:お店から

ランチタイムには「重㐂特製の神戸牛出汁しゃぶを、特別価格でお試し頂けるランチコース」6,600円を用意。しゃぶしゃぶだけでなく、料理長が腕を振るう「肉菜五点盛合せ」も楽しめます。

非日常を味わえる空間で、神戸牛の魅力を多彩な料理で堪能できる「重㐂」。大人のデートや、記念日など、大切なシーンで訪れたい素敵な新店です。

食べログレビュアーのコメント

神戸牛肉刺し 出典:麗夢31さん

『こだわりの出汁スープ

枕崎市産鰹節 1番出汁

神戸牛自家製白湯スープ

最初にこのコースの中であらゆる所で使われているお出汁を頂きます!どっちのお出汁も美味しくて‥旨味がぎゅぎゅっと詰まってるのにさらりとした飲みごごちで最高‥!



神戸牛肉菜5点盛り合わせ

ユッケ

黒牛茹でタン

レバーパテ

自家製コンビーフ

自家製生ハムと洋梨



味の濃さの順番的に時計回りに食べて行くのがおすすめ!どれも美味しくてお酒が進みます。



前菜2点盛り合わせ

山えのきの菊菜和え いくら

湯葉 大根田楽

京都の湯葉 香りづけでゆずが乗ってる。

下に角切りされてる大根にいい出汁が効いてて最高!



寒鰹のお刺身

レモン塩で!ススライスされたオニオンと一緒に食べるととても美味しい!



鳥骨鶏の茶碗蒸し

トリュフ トリュフオイル コンソメ餡

お出汁の旨味とトリュフの風味や香りを堪能できる素敵すぎる最高一品!



神戸牛肉刺し

イチボ叩き

内腿

ハツ辛味漬け

少し胡麻油も効いててとても美味しい!

コズミックトマト‥普通のプチトマトよりも甘いトマトお口直し的な感じで丁度良い!



レアメチンカツ キャビア乗せ

きみずにスライスアーモンドを混ぜたソース



牛タンの特製焼売



テール煮込み

最初に出した出汁を使った一品

黒蒟蒻 白蒟蒻 京にんじん モロッコインゲン



マンゴーシャーベット

ここでマンゴーのシャーベット!スッキリした味わいで美味しいです。



神戸牛一口ステーキ

シンシン ランプ

焼き加減をどうするか聞いてくれたので少しよく焼きでお願いしました。

ようがらし シーソルト

さつまいもを使ったマッシュポテト

とても脂の乗ったお肉で噛めば噛むほど良い肉汁が口の中に広がります‥さつまいものマッシュポテトがほんのり甘くてお肉と合ってます。どれもとても美味しいです。



神戸牛しゃぶしゃぶ

黒タン サーロイン フィレ

野菜

平戸椎茸 やまえのき 焼き豆腐 三浦大根 グリーンクリスピー

2個目のメインになる(笑)自慢のお出汁をたっぷり使ったしゃぶしゃぶお肉も種類豊富でとても贅沢‥!お野菜と一緒に食べると凄く美味しいです。



〆の食事

烏骨鶏のTKG

烏骨鶏のたまごなので旨味が濃厚です笑鰹節がかっかっていてより美味しい!



神戸牛自家製白湯ラーメン

自家製のラー油をすこーし入れて食べるといい感じの味変になってとても美味しい!!

入れ過ぎるとめっちゃ辛くなるので注意!わら

神戸牛カレー

見た目よりも甘口のカレーでお肉の甘みが堪能できるカレーになってます。



目の前で仕上げる液体窒素バニラアイス

アパレイユ(牛乳と生クリーム )とたまごを使って作られたバニラアイスでほんと最低限の材料で作られたバニラアイスになります。

目の前で作ってくれる特別感が良い‥!たまごの旨味もしっかり感じられる他とは一味違うバニラアイスです。



ほうじ茶 (こちらお店で炒って作ったほうじ茶になります!)

おふチョコ いちご 抹茶 ホワイトチョコ

ほうじ茶クッキー

まさか甘味の後にお茶としかもお茶菓子まで出してくださるなんて‥!サービスが良すぎますっ!



ドリンク‥

基本的には飲み放題コースになっていて、メニュー表に値段が書いてあるモノはその値段での提供になります。

私が頼んだのは、、、

スパークリングワイン

エドモンド・テリーブラン・ド・ブラン ブリュット

ザクロ ジュース

煎茶 KAWANA 静7132

煎茶 mt.Fuji 香駿

和紅茶 RYOGOUCHI



お土産

神戸牛コンビーフのおにぎり



帰りにお手提げに入れた贅沢すぎるおにぎりを頂きました!この心使いが嬉しい‥!!



駅からも近くて、神戸牛をこれでもかと様々な調理方で美味しく楽しませてくれる‥とても素敵なお店さんでした』 (麗夢31さん)

神戸牛一口ステーキ 出典:lilly_りりぃさん

『おまかせ神戸牛肉割烹27500円でフリーフロー付き!

神戸牛は、しゃぶしゃぶだけではなく、刺し、ユッケ、パテ、コンビーフ、メンチカツ、焼売、煮込み、ステーキなど、いろいろな方法で贅沢に食べ尽くせました

最初は温かい自慢の出汁2種、美しい肉菜を経て、甘くてとろける肉刺しで提供している神戸牛の質の高さがわかります。

神戸牛の一口ステーキも火入れ加減も良くて美味、

しゃぶしゃぶは最高級の枕崎鰹節の出汁で、お野菜たっぷり、タン、サーロイン、フィレを堪能できて贅沢すぎました。

神戸牛以外の、旬菜やフォアグラとトリュフたっぷりの茶碗蒸しなどもおいしくいただけました。満腹!

フリーフローのドリンクもかなり充実していて、ワインや日本酒、ソフトドリンクもこだわりのラインナップで大満足!

特別な日や神戸牛を食べ尽くしたいときにおすすめです』(lilly_りりぃさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆重㐂住所 : 東京都千代田区鍛冶町1-9-19 GEMS新日本橋 B1FTEL : 050-5595-0517

文:佐藤明日香

