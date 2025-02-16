¥é¡¼¥á¥óÂç¹¥¤ÊÁËÜÍ¤¡¢ÊÁËÜ²È¤Ç¤Ï¡Ö¡È²¼ËÌÂô¥é¡¼¥á¥ó¥¯¥é¥Ö¡Éºî¤Ã¤Æ¡¢ÆÀÅÀÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¡Ê38ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÇÐÍ¥¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ê35ºÐ¡Ë¤ÈEXIT¡¦·ó¶áÂç¼ù¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¤Ë¡¢ÊÁËÜ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢ÊÁËÜ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊÁËÜ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¤¬¡Ë¹¥¤¤Ç¡¢¡È²¼ËÌÂô¥é¡¼¥á¥ó¥¯¥é¥Ö¡Éºî¤Ã¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤Ã¤«¤¤»æ¤Ë¡È²¼ËÌÂô¥é¡¼¥á¥ó¥¯¥é¥Ö¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó½ñ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇÆÀÅÀÆþ¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ë¤Î¹¥¤¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢2018Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Ç½÷Í¥¤Î³ÑÂØÏÂ»Þ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÇÐÍ¥¡¦ËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ê35ºÐ¡Ë¤ÈEXIT¡¦·ó¶áÂç¼ù¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¤Ë¡¢ÊÁËÜ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢ÊÁËÜ¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊÁËÜ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¡Ê¥é¡¼¥á¥ó¤¬¡Ë¹¥¤¤Ç¡¢¡È²¼ËÌÂô¥é¡¼¥á¥ó¥¯¥é¥Ö¡Éºî¤Ã¤Æ¡£¤¦¤Á¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤Ã¤«¤¤»æ¤Ë¡È²¼ËÌÂô¥é¡¼¥á¥ó¥¯¥é¥Ö¡É¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÅ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó½ñ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇÆÀÅÀÆþ¤ì¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ë¤Î¹¥¤¤Ç¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¡¢2018Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¤Ç½÷Í¥¤Î³ÑÂØÏÂ»Þ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£