ヤクルトは31日、2025シーズンのスローガンはSwallows CREW会員から公募した、『捲土重来 2025 TEAM SWALLOWS』に決まったと発表した。▼ 2025シーズンのスローガン『捲土重来 2025』TEAM SWALLOWSもう一度、頂点に立つ。この2シーズンで味わった悔しさは、誰一人忘れてはいない。TEAM SWALLOWSの一員であるファンの皆様と共に、再び巻き返す。

今シーズンも、皆様の熱いご声援を、よろしくお願いいたします。東京ヤクルトスワローズ 監督 郄津臣吾▼ 直近10年のチームスローガン2025年:捲土重来 2025 TEAM SWALLOWS2024年:ヤり返せ! TEAM SWALLOWS 20242023年:さあ、行こうか!TEAM SWALLOWS 20232022年:熱燕 −NEXT STAGE−2021年:真価 進化 心火2020年:NEVER STOP 突き進め!2019年:KEEP ON RISING 躍進2018年:Swallows RISING 再起2017年:目を覚ませ! Snap out of it2016年:つばめ進化2015年:つばめ改革