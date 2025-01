スマートウォッチブランド・Garminの一部デバイスで、ディスプレイ上に青い三角アイコンが点滅して起動しない不具合が発生しています。【トラブル情報】Garminデバイスの画面上に三角のアイコンが点滅して起動しない、起動画面から復帰しない | Garmin サポートセンターhttps://support.garmin.com/ja-JP/?faq=onaheGG7NN0okI2wnOqTG8

Garmin users say their GPS watches are bricked | The Vergehttps://www.theverge.com/news/598233/garmin-blue-triangle-bricked-smartwatches-wearablesGarmin down - live 'blue triangle' updates and which models are affected | Tom's Guidehttps://www.tomsguide.com/news/live/garmin-outage-jan-2025-blue-triangle青い三角アイコンが点滅する不具合が報告され始めたのは2025年1月28日のこと。掲示板サイト・Redditで問題を報告したユーザーは、「画面が一瞬点灯して三角形が表示され、その後画面が完全に消灯します。このサイクルがずっと続いています」と記しています。なお、このユーザーが使用していたモデルは「Forerunner」とのこと。同様の不具合報告はVenu 3を使用するユーザーからも寄せられています。こうした不具合報告を受け、Garminは調査を開始。2025年1月29日には「現在、一部のGarminデバイスで、使用中に突然画面に三角アイコンが表示され、その後点滅する不具合が世界的に報告されています。この問題について詳しく調査中ですので、改善まで今しばらくお待ちください」と述べました。なお、不具合が確認されている機種は以下の通り。・Forerunnerシリーズ・vivoactive 5・Venu 3・Edge 1040・Descent Mk3・epix Pro(Gen 2)・fenix 7シリーズ・Instinct 3シリーズまた、Garminは「GPSアクティビティを開始する際に青い三角アイコンが表示されるデバイスの報告を調査しています」と述べ、解決策として「デバイスの電源が切れるまで電源ボタンを押し続けてから再度電源を入れると、一時的に機能が回復する場合があります。恒久的な修正が利用可能になったら、新たな情報をお伝えします」と報告しました。一部のユーザーは「Garminが修正パッチをリリースするまでの間、アクティビティを行う場合にはGPSを使用しないでアクティビティを行ってください。また、設定でGPSトラッキングを無効化するとクラッシュしなくなります」と提言しています。