¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¡¢¡Ö¿ÈÄ¹¡×¤òÍýÍ³¤Ë»î¹çÃæ¤Ë°ÛÎã¤ÎGK¸òÂå¤â¡Ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áê¼ê¤ËÃÑ¿«ÇÔÀï
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¾®Ìî¿Æó¤ä¹áÀî¿¿»Ê¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼¡£
41ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±»á¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ï¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤Ç3Éô¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¡¦¥Ü¡¼¥¤¥ºÁê¼ê¤Ë2-3¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤¬¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î5Ê¬¸å¤ËGK¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£
¼é¸î¿À¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥Ï¡¼¥È¤Ï²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹µ¤¨GK¥¢¥ó¥É¥ê¥¹¡¦¥Î¥Ñ¡¼¥È¤È¸òÂå¤Ë¡£
¤À¤¬¡¢¸åÈ¾43Ê¬¤Ë¤½¤Î¥Î¥Ñ¡¼¥È¤¬ÄËº¨¤ÎPK¸¥¾å¡Ä¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢±äÄ¹Àï¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢³Ê²¼Áê¼ê¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
GK¤ò»î¹çÃæ¤Ë¸òÂå¤µ¤»¤ë¤Î¤Ïµ©¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¡¢¡ÖÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬ÇØ¤Î¹â¤¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤ò¥×¥ì¡¼¤µ¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥Ï¡¼¥È¤è¤êÇØ¤¬¹â¤¤¡£¡ÊÆ±¤¸¾ìÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ë¼¡¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈºÓÇÛ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥Ï¡¼¥È¤Ï188cm¡¢¥Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï203cm¤È¿ÈÄ¹º¹¤¬15cm¤¢¤ë¡£¸òÂå¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼ÂÐºö¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÏÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃËÀ¤Ï182.5cm¡¢½÷À¤Ï168.7cm¤Û¤É¡Ë¡£
J¥ê¡¼¥°¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡Ö¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¡×¤Î²øÊª4¿Í
¤Ê¤ª¡¢¥ê¡¼¥°10°Ì¤Î¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥ó¤Ï19Æü¤Î¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ë¥Ï¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£