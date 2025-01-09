¥±ー¥×¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤«¤ï¤¤²á¤®¤Æ16Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÍÅÀº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö´°àú¤ÊËË¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤³¤²Ç¼Æ¦(@edotin0831)¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥±ー¥×¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²èÁü¤Ç¤¹¡£Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ý¥ó¥Á¥ç¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤òÃå¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÉÛ¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ª¤µ¤Þ¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¦¥¿ー¤«¤é¤×¤¯¤×¤¯¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤Î¤¾¤¯¥­¥åー¥È¤Ê²èÁü¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡©

²£´é¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¡ªÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª

Åß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ´¿È¤¬Êñ¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤ò»Ò¤É¤â¤ËÃå¤»¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ¬¤«¤éÂ­Àè¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤êÊñ¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¥Ý¥ó¥Á¥ç¥¿¥¤¥×¤Î¥¢¥¦¥¿ー¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ãå¤ë¤È¤È¤Æ¤â¥­¥åー¥È¤Ç¤¹¡£

º£²ó¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤ª¤³¤²Ç¼Æ¦¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤¦¤¹¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥¦¥¿ー¤òÃå¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ð¤á¸å¤í¤«¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï´°àú¤Ê¡Ö¤×¤¯¤×¤¯¤Û¤Ã¤Ú¡×¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡©

©edotin0831

²£´é¤¬¤¤¤¤¤Í¤Ã

¥Õー¥ÉÉôÊ¬¤«¤é¤Î¤¾¤¯´Ý¤¤¤Û¤Ã¤Ú¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥Á¥´¤Î¥Ý¥ó¥Á¥ç¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÍÅÀº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¤Ê¤Ë¤³¤Î³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤³¤ó¡Ä²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ó¡Ä¡©¡×¡Ö¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ä¡£Âº¤¯°¦¤·¤²¤Ê¡Ä¤Ê¤ó¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡Ä²Ä°¦¤¤²£´é¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤À¤·¡¢¤³¤Î¤Á¤¤¤Á¤ã¤Ê¥±ー¥×¤ÎÃæ¤Ë¿ÈÂÎ¤¬Á´Éô¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í🥹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Åß¤Îµ¨Àá¤Ï¤³¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤ÍÅÀº¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ñ¤ò¸½¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê¤Ë»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£

µ­»öºîÀ®: kate_mu_23

¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë