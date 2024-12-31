「CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025」（C）TBS

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【モデルプレス＝2024/12/31】TBSでは、2024年大晦日の12月31日深夜11時45分から毎年恒例の「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2024→2025」を5時間15分に渡って放送。このたび総勢71組の出演アーティストのタイムテーブルと歌唱曲が発表された。

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◆「CDTV」年越しスペシャル、71組発表


生放送を盛り上げるサブMCは、前回に引き続きEXITが務める。さらに、年越しSPならではの特別企画も多数。年忘れ、年越し、年明けは総勢71組の豪華アーティストによる、あさ5時までの熱いノンストップ年越しライブとなる。

◆「CDTV」年越しスペシャルタイムテーブル発表


◆よる11時45分〜


＜いくぜ！2025！年忘れヒットソングメドレー＞

INI「FANFARE」

Kis-My-Ft2「SHE! HER! HER!」

SUPER BEAVER「突破口」

T.M.Revolution「WHITE BREATH」

Travis Japan「Crazy Crazy」

BE:FIRST「Boom Boom Back」

FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」

ME:I「Click」

（※50音順）

＜豪華アーティスト達と共に年越しカウントダウン！！＞

◆深夜0時〜


＜2025 新春ヒットソングメドレー＞

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」

JO1「Love seeker」

GENERATIONS「AGEHA」

DA PUMP「U.S.A.」

マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」

（※50音順）

INI「MORE」

SUPER BEAVER「小さな革命」

超特急「AwA AwA」

中島健人「jealous」

BE：FIRST「Sailing」

＜2025年開幕！ミセスSPメドレー＞

Mrs. GREEN APPLE「私は最強」「コロンブス」「StaRt」

LiSA「QUEEN」

（※50音順）

◆深夜1時台


Aqua Timez「生きて」

Kis-My-Ft2「Curtain call」

GENERATIONS「Cozy」
DA PUMP「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」

TOMORROW X TOGETHER「Over The Moon」

Travis Japan「BO$$Y」

西川貴教 with t.komuro「FREEDOM」

乃木坂46「歩道橋」

FUNKY MONKEY BΛBY'S「YOU」

Little Glee Monster「Memories」

LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」

（※50音順）

＜新春ダンスソングメドレー＞

THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」

JO1「JOin us！！」

s**t kingz「What You See feat. Maddy Soma」

（※50音順）

◆深夜2時台


アイナ・ジ・エンド「Poppin’ Run」

AKB48「なんてったってアイドル」

A.B.C-Z「ヒリヒリさせて」

&TEAM「雪明かり （Yukiakari）」

川崎鷹也「夕陽の上」

北山宏光「DON’T WANNA DIE」

Tani Yuuki「おかえり」

FANTASTICS「Got Boost？」

BABYMONSTER「DRIP」

MAZZEL「MAZQUERADE」

マカロニえんぴつ「忘レナ唄」

ME:I「Sweetie」

三宅健「iDOLING」

M!LK「エビバディグッジョブ！」

RIIZE「Lucky」

（※50音順）

＜2025 新春かわいいメドレー＞

＝LOVE「絶対アイドル辞めないで」

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」

超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）「最上級にかわいいの！」

≠ME「ラストチャンス、ラストダンス」

FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」

（※50音順）

◆深夜3時台


＜2025 新春ノンストップフェス＞

IMP.「ミチシルベ」

Aile The Shota「さよならシティライト」

NCT WISH「Wishful Winter」

神はサイコロを振らない「火花」

KATSEYE「My Way」

CANDY TUNE「キス・ミー・パティシエ」

NEXZ「Ride the Vibe（Japanese Ver.）」

BALLISTIK BOYZ「SAY IT」

THE BEAT GARDEN「わたし」

BREAKERZ「Miss Mystery」

モーニング娘。’25「勇敢なダンス」

由薫「Sunshade」

ONE N’ ONLY「Fiesta」

（※50音順）

◆午前4時台


＜2025 新春ノンストップフェス＞

IS:SUE「THE FLASH GIRL」

輝叶「ICY」

THE JET BOY BANGERZ「UNBREAKABLE」

シャイトープ「再会」

SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」

SUPER★DRAGON「Sweets」

DXTEEN「Level Up」

≒JOY「初恋シンデレラ」

野田愛実「明日」

Hi-Fi Un!corn「Left or Right」

ハンブレッダーズ「⚡」

舟津真翔「一目惚れ」

FLOW「GO！！！」

Mega Shinnosuke「愛とU（CDTVライブ！ライブ！SP ver.）」

LIL LEAGUE「刺激最優先」

REIKO「First Christmas feat. JUNON（BE:FIRST）」

（※50音順）

（modelpress編集部）

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