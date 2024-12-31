「CDTV」年越しSP、タイムテーブル＆歌唱曲発表
【モデルプレス＝2024/12/31】TBSでは、2024年大晦日の12月31日深夜11時45分から毎年恒例の「CDTVライブ！ライブ！年越しスペシャル！2024→2025」を5時間15分に渡って放送。このたび総勢71組の出演アーティストのタイムテーブルと歌唱曲が発表された。
【写真】キスマイ玉森裕太、色気放出
生放送を盛り上げるサブMCは、前回に引き続きEXITが務める。さらに、年越しSPならではの特別企画も多数。年忘れ、年越し、年明けは総勢71組の豪華アーティストによる、あさ5時までの熱いノンストップ年越しライブとなる。
＜いくぜ！2025！年忘れヒットソングメドレー＞
INI「FANFARE」
Kis-My-Ft2「SHE! HER! HER!」
SUPER BEAVER「突破口」
T.M.Revolution「WHITE BREATH」
Travis Japan「Crazy Crazy」
BE:FIRST「Boom Boom Back」
FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
ME:I「Click」
（※50音順）
＜豪華アーティスト達と共に年越しカウントダウン！！＞
＜2025 新春ヒットソングメドレー＞
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
JO1「Love seeker」
GENERATIONS「AGEHA」
DA PUMP「U.S.A.」
マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」
（※50音順）
INI「MORE」
SUPER BEAVER「小さな革命」
超特急「AwA AwA」
中島健人「jealous」
BE：FIRST「Sailing」
＜2025年開幕！ミセスSPメドレー＞
Mrs. GREEN APPLE「私は最強」「コロンブス」「StaRt」
LiSA「QUEEN」
（※50音順）
Aqua Timez「生きて」
Kis-My-Ft2「Curtain call」
GENERATIONS「Cozy」
DA PUMP「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
TOMORROW X TOGETHER「Over The Moon」
Travis Japan「BO$$Y」
西川貴教 with t.komuro「FREEDOM」
乃木坂46「歩道橋」
FUNKY MONKEY BΛBY'S「YOU」
Little Glee Monster「Memories」
LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」
（※50音順）
＜新春ダンスソングメドレー＞
THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」
JO1「JOin us！！」
s**t kingz「What You See feat. Maddy Soma」
（※50音順）
アイナ・ジ・エンド「Poppin’ Run」
AKB48「なんてったってアイドル」
A.B.C-Z「ヒリヒリさせて」
&TEAM「雪明かり （Yukiakari）」
川崎鷹也「夕陽の上」
北山宏光「DON’T WANNA DIE」
Tani Yuuki「おかえり」
FANTASTICS「Got Boost？」
BABYMONSTER「DRIP」
MAZZEL「MAZQUERADE」
マカロニえんぴつ「忘レナ唄」
ME:I「Sweetie」
三宅健「iDOLING」
M!LK「エビバディグッジョブ！」
RIIZE「Lucky」
（※50音順）
＜2025 新春かわいいメドレー＞
＝LOVE「絶対アイドル辞めないで」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）「最上級にかわいいの！」
≠ME「ラストチャンス、ラストダンス」
FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
（※50音順）
＜2025 新春ノンストップフェス＞
IMP.「ミチシルベ」
Aile The Shota「さよならシティライト」
NCT WISH「Wishful Winter」
神はサイコロを振らない「火花」
KATSEYE「My Way」
CANDY TUNE「キス・ミー・パティシエ」
NEXZ「Ride the Vibe（Japanese Ver.）」
BALLISTIK BOYZ「SAY IT」
THE BEAT GARDEN「わたし」
BREAKERZ「Miss Mystery」
モーニング娘。’25「勇敢なダンス」
由薫「Sunshade」
ONE N’ ONLY「Fiesta」
（※50音順）
＜2025 新春ノンストップフェス＞
IS:SUE「THE FLASH GIRL」
輝叶「ICY」
THE JET BOY BANGERZ「UNBREAKABLE」
シャイトープ「再会」
SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」
SUPER★DRAGON「Sweets」
DXTEEN「Level Up」
≒JOY「初恋シンデレラ」
野田愛実「明日」
Hi-Fi Un!corn「Left or Right」
ハンブレッダーズ「⚡」
舟津真翔「一目惚れ」
FLOW「GO！！！」
Mega Shinnosuke「愛とU（CDTVライブ！ライブ！SP ver.）」
LIL LEAGUE「刺激最優先」
REIKO「First Christmas feat. JUNON（BE:FIRST）」
（※50音順）
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キスマイ玉森裕太、色気放出
◆「CDTV」年越しスペシャル、71組発表
生放送を盛り上げるサブMCは、前回に引き続きEXITが務める。さらに、年越しSPならではの特別企画も多数。年忘れ、年越し、年明けは総勢71組の豪華アーティストによる、あさ5時までの熱いノンストップ年越しライブとなる。
◆「CDTV」年越しスペシャルタイムテーブル発表
◆よる11時45分〜
＜いくぜ！2025！年忘れヒットソングメドレー＞
INI「FANFARE」
Kis-My-Ft2「SHE! HER! HER!」
SUPER BEAVER「突破口」
T.M.Revolution「WHITE BREATH」
Travis Japan「Crazy Crazy」
BE:FIRST「Boom Boom Back」
FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
ME:I「Click」
（※50音順）
＜豪華アーティスト達と共に年越しカウントダウン！！＞
◆深夜0時〜
＜2025 新春ヒットソングメドレー＞
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
JO1「Love seeker」
GENERATIONS「AGEHA」
DA PUMP「U.S.A.」
マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」
Little Glee Monster「世界はあなたに笑いかけている」
（※50音順）
INI「MORE」
SUPER BEAVER「小さな革命」
超特急「AwA AwA」
中島健人「jealous」
BE：FIRST「Sailing」
＜2025年開幕！ミセスSPメドレー＞
Mrs. GREEN APPLE「私は最強」「コロンブス」「StaRt」
LiSA「QUEEN」
（※50音順）
◆深夜1時台
Aqua Timez「生きて」
Kis-My-Ft2「Curtain call」
GENERATIONS「Cozy」
DA PUMP「Pump It Up! feat. TAKUMA THE GREAT」
TOMORROW X TOGETHER「Over The Moon」
Travis Japan「BO$$Y」
西川貴教 with t.komuro「FREEDOM」
乃木坂46「歩道橋」
FUNKY MONKEY BΛBY'S「YOU」
Little Glee Monster「Memories」
LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」
（※50音順）
＜新春ダンスソングメドレー＞
THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」
JO1「JOin us！！」
s**t kingz「What You See feat. Maddy Soma」
（※50音順）
◆深夜2時台
アイナ・ジ・エンド「Poppin’ Run」
AKB48「なんてったってアイドル」
A.B.C-Z「ヒリヒリさせて」
&TEAM「雪明かり （Yukiakari）」
川崎鷹也「夕陽の上」
北山宏光「DON’T WANNA DIE」
Tani Yuuki「おかえり」
FANTASTICS「Got Boost？」
BABYMONSTER「DRIP」
MAZZEL「MAZQUERADE」
マカロニえんぴつ「忘レナ唄」
ME:I「Sweetie」
三宅健「iDOLING」
M!LK「エビバディグッジョブ！」
RIIZE「Lucky」
（※50音順）
＜2025 新春かわいいメドレー＞
＝LOVE「絶対アイドル辞めないで」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）「最上級にかわいいの！」
≠ME「ラストチャンス、ラストダンス」
FRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」
（※50音順）
◆深夜3時台
＜2025 新春ノンストップフェス＞
IMP.「ミチシルベ」
Aile The Shota「さよならシティライト」
NCT WISH「Wishful Winter」
神はサイコロを振らない「火花」
KATSEYE「My Way」
CANDY TUNE「キス・ミー・パティシエ」
NEXZ「Ride the Vibe（Japanese Ver.）」
BALLISTIK BOYZ「SAY IT」
THE BEAT GARDEN「わたし」
BREAKERZ「Miss Mystery」
モーニング娘。’25「勇敢なダンス」
由薫「Sunshade」
ONE N’ ONLY「Fiesta」
（※50音順）
◆午前4時台
＜2025 新春ノンストップフェス＞
IS:SUE「THE FLASH GIRL」
輝叶「ICY」
THE JET BOY BANGERZ「UNBREAKABLE」
シャイトープ「再会」
SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」
SUPER★DRAGON「Sweets」
DXTEEN「Level Up」
≒JOY「初恋シンデレラ」
野田愛実「明日」
Hi-Fi Un!corn「Left or Right」
ハンブレッダーズ「⚡」
舟津真翔「一目惚れ」
FLOW「GO！！！」
Mega Shinnosuke「愛とU（CDTVライブ！ライブ！SP ver.）」
LIL LEAGUE「刺激最優先」
REIKO「First Christmas feat. JUNON（BE:FIRST）」
（※50音順）
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】