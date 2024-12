ウインターカップ男子1回戦が終了…前回王者の福岡第一は延岡学園と対戦決定【12月24日の試合結果】

12月24日、高校バスケの日本一を決める「SoftBank ウインターカップ2024 令和6年度 第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会」の男子1回戦8試合が開催され、2回戦全16カードの顔合わせが決まった。

2年連続19回目の出場となる延岡学園高校(宮崎県)は、108-80と広島県瀬戸内高校(広島県)に勝利。キャプテンの大津山晃崇が第2クォーターだけで15得点と躍動し、男子では大会2日目で唯一となる100点ゲームで、前回王者の福岡第一高校(福岡県)が待つ2回戦進出を決めた。

また、駒澤大学附属苫小牧高校(北海道)は、桐光学園高校(神奈川県)に70-50で快勝した。身長203センチのオラヨリ マーベラス オルワトヨシが26得点16リバウンド2スティールを挙げる活躍。2回戦では、インターハイ準優勝の美濃加茂高校(岐阜県)に挑む。

大会3日目となる25日には、インターハイ王者の東山高校(京都府)などシード校も登場。日本航空高校(山梨県)vs福岡大学附属大濠高校(福岡県)など、2回戦16試合が開催される。

24日の試合結果一覧と、25日に開催される2回戦のカード一覧は以下のとおり。

◆■12月24日開催の1回戦

京都精華学園 73-68 柳ヶ浦



県立海部 68-89 県立美来工科



県立川内 91-99 國學院大學久我山



鳥取城北 87-47 県立黒沢尻工業



県立豊浦 64-76 福島東稜



桐光学園 50-70 駒澤大学附属苫小牧



天理 61-73 船橋市立船橋



広島県瀬戸内 80-108 延岡学園

◆■12月25日開催の2回戦

新田 vs 藤枝明誠



高山西 vs 正智深谷



東山 vs 九州学院



北陸 vs 桜丘



前橋育英 vs 高知中央



日本航空 vs 福岡大学附属大濠



富田 vs 八王子学園八王子



報徳学園 vs 光泉カトリック



福島東稜 vs 船橋市立船橋



駒澤大学附属苫小牧 vs 美濃加茂



鳥取城北 vs 國學院大學久我山



京都精華学園 vs 県立美来工科



北陸学院 vs 県立長崎工業



県立高岡工芸 vs 開志国際



県立四日市工業 vs 洛南



福岡第一 vs 延岡学園