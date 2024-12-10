¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀïÎÏ³°¤Î¾®ÎÓ¼î°Ý¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¡ÖNPBÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï10Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÎÓ¼î°Ý¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø31¡Ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¾®ÎÓ¼î°Ý¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µåÃÄ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ÈNPBÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤ò¤¤¤ìÂô»³¤ÎÌÌ¤Ç¿·³ã¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï19Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ºòµ¨¤«¤é°éÀ®Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í5Ç¯´Ö¤Ç°ì·³¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ïº£µ¨2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.00¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¾®ÎÓ¼î°Ý¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µåÃÄ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ÈNPBÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤ò¤¤¤ìÂô»³¤ÎÌÌ¤Ç¿·³ã¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï19Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ºòµ¨¤«¤é°éÀ®Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í5Ç¯´Ö¤Ç°ì·³¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ïº£µ¨2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.00¤À¤Ã¤¿¡£