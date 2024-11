aespa¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç¡Ö¿Íµ¤²ÎÍØ¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ªENHYPEN¡¢MEOVV¤é¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª

aespaが番組に出演することなく「人気歌謡」で1位を獲得した。韓国で本日(24日)放送されたSBS「人気歌謡」11月第4週の1位は、aespaの「Whiplash」だった。11月第4週の1位候補には、G-DRAGONの「POWER」、aespaの「Whiplash」、ENHYPENの「No Doubt」がノミネートされた。この日の「人気歌謡」には、NOWADAYS、NEXZ、Libelante、MEOVV、ToppDogg出身のパク・ヒョンホ、BABYMONSTER、ICHILLIN'、ILLIT、アン・イェウン、A.C.E、ATEEZ、NCT DREAM、ENHYPEN、ODD YOUTH、今月の少女(LOONA)のイヴ、SUPER JUNIOR-Mのチョウミ、Kep1er、CLASS:yなどが出演した。

またチョウミの「Ex Games」、MEOVVの「TOXIC」「BODY」、A.C.Eの「PINATA」、NOWADAYSの「Let's Get it」、CLASS:yの「Psycho and Beautiful」、ICHILLIN'の「Official」、NEXZの「NALLINA」、アン・イェウンの「KINGCARP」、Libelanteの「Journey of love」など多様なカムバックステージが披露された。