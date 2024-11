AppleがiOSやmacOSに搭載されるデジタルアシスタント「Siri」のより対話を重視したバージョン「LLM Siri」の開発を急いでおり、OpenAIのChatGPTやGoogle Geminiに追い付くことを目指していると、Apple関連の情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。Apple Readies More Conversational LLM Siri in Bid to Rival OpenAI’s ChatGPT - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-21/apple-readies-more-conversational-llm-siri-in-bid-to-rival-openai-s-chatgptApple Working on 'LLM Siri' for 2026 Launch - MacRumorsSiriは、iOS 18の目玉機能であるApple Intelligenceで大きく改良されており、音声認識が向上したことでより自然な言語のリクエストを処理できるようになっています。また、Apple IntelligenceのSiriにはテキスト入力に対応したチャットボット機能も搭載されており、Appleデバイスの使い方や料理のレシピを尋ねると答えを教えてくれるようになりました。実際にAppleのAI「Apple Intelligence」を使ってみた海外レビューまとめ - GIGAZINEガーマン記者によると、AppleがAI分野での存在感を高めるための取り組みの一環として、さらに対話機能を改善した「LLM Siri」と呼ばれる新しいバージョンのSiriが開発されているとのこと。LLM Siriはより高度な大規模言語モデル(LLM)を活用し、OpenAIのChatGPTやGoogle Geminiのように、より自然な対話や複雑な要求に対応することを目指しているそうです。さらにLLM Siriは、より自然な対話によってサードパーティーアプリのより正確な制御を可能にするApp Intentsフレームワークも使用可能になっています。また、Apple Intelligenceの一環として、Siriにテキストの作成や要約をしてもらうことも可能になるそうです。加えてiOS 18では、ユーザーデータに基づいてコンテキストを理解し、画面上の情報を活用して行動を起こせるような改良も計画されています。Appleは近年、会話型AIインターフェースの専門知識を持つ人材も積極的に募集しており、より自然な対話を実現するための技術開発に注力していることがうかがえます。このLLM SiriはiPhoneやiPad、Macで動作するアプリとしてテストされており、2025年にiOS 19やmacOS 16のアップデートの一部として発表される予定だとのこと。ただし、一般ユーザーが実際に使用できるようになるのは2026年春頃になる見込みだとガーマン記者は伝えています。なお、2024年12月にはApple IntelligenceにChatGPTが追加され、2025年にはGeminiなどの他のチャットボットオプションも提供される予定です。ただし、Appleはユーザーのプライバシーを重視しながら、こうしたチャットボットオプションを自社で開発することを目指しているとガーマン記者は述べました。