ゼンデイヤ(28)が「ロックの殿堂」授賞式に出席し、大胆なネイキッドドレス姿を披露した。ドレスは今年、ロックの殿堂入りを果たした大御所歌手シェール(78)に敬意を表したもので、腹部にストラップを巻き付けた露出度の高いデザインだ。式典ではゼンデイヤがステージに立ち、シェールの長く輝かしいキャリアに敬意を表してスピーチを行った。【この記事の動画を見る】米オハイオ州クリーブランドにある屋内競技場「ロケット・モーゲージ・フィールドハウス」で現地時間19日、「ロックの殿堂(Rock and Roll Hall of Fame)」授賞式が行われた。

1986年から毎年開催されるセレモニーは、最初の音源発売から25年が経過したアーティストやグループの中から選出され、「ロックの殿堂入り」として称えられる。毎回、ロックに限らず、世代やジャンルを超えて多様な伝説的アーティストが選ばれている。この日、ゼンデイヤはレッドカーペットで、ロックの殿堂入りを果たした大御所歌手シェールに敬意を表した大胆なドレス姿で登場した。ゼンデイヤのスタイリストを務めるロー・ローチ氏が選んだのは、米ファッションデザイナーのボブ・マッキー氏が2001年に発表したオートクチュール・コレクション「Foreign Intrigue」のヴィンテージドレスだ。マッキー氏はこれまでにシェールの衣装を何度も担当し、彼女の象徴的なスタイルを手掛けてきた。ゼンデイヤが着たドレスは、シェールが1975年に米TV番組『The Cher Show』で初めて着用したゴールドのドレスを彷彿とさせるデザインだ。上半身にひねりを加えたホルターネックで、露出した腹部にはクロスストラップが巻き付いている。ローライズのスカートは前面に深いスリットが入っている。ドレス全体はベージュの透けるシアー素材に、小さなビーズを手で刺繍したアール・デコ調の金色のラインが施されている。ゼンデイヤはダークなストレートのロングヘアを下ろし、素足にはゴールドのハイヒールを履いていた。ドレスの上には、ゴールドの刺繍を施した白いシルクサテンのトレンチコートを羽織っていた。式典のステージではゼンデイヤがスピーチを行い、ロックの殿堂入りを果たしたシェールのキャリアをこう称えた。「あなたは擁護者や盟友であり続け、多くの人々が自分の真実を語り、生きるための道を示してくれた。そして、大胆に心を開き、自分を表現する勇気を持つための道を示してくれた。そのことに感謝します。」「シェールはかつて、他人の期待に縛られてはいけないと言いました。私たちが、この言葉に従って生きることを学べるよう願っています。」その後、シェールが登壇して、ロックの殿堂入りを果たした喜びを語った。そして、1989年リリースのヒット曲『ターン・バック・タイム』を披露して会場を沸かせた。なお、セレモニーのオープニングでは、シェールが英歌手デュア・リパ(29)と共に、1998年リリースのヒット曲『ビリーヴ』をデュエットした。会場のバックステージでは、シェールがゼンデイヤ、デュア・リパと一緒に写真撮影を行う場面もあった。画像は『Zendaya Instagram「From the @lancomeofficial archives with @abdmstudio」』『Rock & Roll Hall of Fame Instagram「Welcome to the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction red carpet」「@cher, @dualipa, and @zendaya link up back stage at the 2024 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)