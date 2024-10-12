BE:FIRST SOTA¡¢·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¡¡¶õ´Ö¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¹â¤¤¥¹¥¥ë¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª
¡¡10·î7Æü¤Ë¡Ø¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖËÜÅö¤ÎNo.1 ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ÇNo.1¤ò·è¤á¤ë¡ÈËÜÅö¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¥À¥ó¥¹¡£¥×¥í¥À¥ó¥µー¡¢¿¶ÉÕ»Õ300¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ÇºÇ¤â¤¹¤´¤¤No.1¥À¥ó¥µー¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡ÖºÇ¿·¥¹¥¥ë¤¬Ï¢È¯¡ª¿·¿Êµ¤±Ô¤Î20ÂåÉôÌç¡×¤È¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀª¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë30ÂåÉôÌç¡×¤ÈÀ¤ÂåÊÌ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢20ÂåÉôÌç¤Ç1°Ì¤ËBE:FIRST¤ÎSOTA¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛSOTA°Ê³°¤Ë¤â¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ò»ý¤ÄBE:FIRST¥á¥ó¥Ðー¡Ë
¡¡SOTA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤¬1¤Ä¥Ýー¥ºÆ°¤¯¤À¤±¤ÇÉ÷¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÇúÈ¯ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÊRuu¡Ë¡¢¡ÖÆüËÜ½Ð¿È¤Ç¤³¤ó¤ÊÊý¤¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï¤¹¤´¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯´¶Æ°¤â¤¹¤ë¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¸«¤Æ¤âÅÁ¤ï¤ë¡×¡ÊÃç½¡º¬ÍüÇµ¡Ë¡¢¡Ö¿·»þÂå¤Î¾ÝÄ§¡£1¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÆÍ½Ð¤·¤Ä¤Ä¤âÂ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥ë¥Á¥¨¥êー¥È¡×¡ÊFISHBOY¡Ë¡¢¡Ö¡Ê¤É¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤«¡Ë¸ì¤ëÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¶õ´Ö¤òÁà¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤Þ¤Ç¤ò¤âÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£»ØÀè¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¤½¤³¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ês**t kingz¡¦shoji¡Ë¤È¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤â¤Ù¤¿Ë«¤á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾Ò²ð¡¦²òÀâVTR¸å¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËSOTAËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢À¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿À¶È¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÉôÊ¬¤Î²»¤ò½¦¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¥Üー¥«¥ë¤Î²»¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢²Î»ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿¶¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤°Ê³°¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¥À¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëË«¤á¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¥â¤¤Æ°¤¡×¤ä¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÆ°¤¡×¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÆ°¤¤ÏÃ¯¤â¤¬ÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶²¤ìÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¥À¥ó¥µー¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤Î¤Ç¡£¾å²¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤ÏËÍ¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ñá¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤Î»ÑÀª¤â¡¢Èà¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊSOTA¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ÏBE:FIRST¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»þ¤â¤â¤Á¤í¤óÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÈàÆÈ¼«¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢BE:FIRST¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖMainstream -from BE:FIRST LIVE in DOME 2024 ¡ÈMainstream - Masterplan¡É-¡×¡£Á°ÁÕ¤Î²»¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡¢±¦¼ê¤òÁ°¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëSOTA¤¬µÞ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ²Î¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ëshoji¤Î¡Ö»ØÀè¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç»×¤ï¤º¤½¤³¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡£¤·¤«¤âÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ºÂ¤Ã¤ÆSOTA¤À¤±¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤½¤é¤¯²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Û¤ÜÁ´°÷¤Î»ëÀþ¤¬SOTA¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤³¤ì¤Ï¶õ´Ö¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤ëSOTA¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢BE:FIRST¤â¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥À¥ó¥¹¤Î¥×¥í300Ì¾¤¬Áª¤ó¤À¡Ø¥À¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¡ÙTOP3¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Î¥À¥ó¥¹¤¬¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¤¿¤á¡¢Á´°÷¤ÇÍÙ¤ëºÝ¤ËSOTA¤À¤±¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤êSOTA¤é¤·¤¤ºÙ¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñー¥È¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£5·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖMasterplan¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î»þ¤â¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¡£¥µ¥Ó¤Î¡ÒM-A-S-T-E-R-PLAN¡Ó¤Î¡ÒPLAN¡ÓÉôÊ¬¤Ç¥Ð¥¤¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢SOTA¤Ï¤½¤Î¿ô¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢¤·¤«¤â¥ê¥º¥à¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤Ð¤Ã¤Á¤ê·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Î¤Ò¤È¸À¤À¡£
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌ¾¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡Ø¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖËÜÅö¤ÎNo.1 ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢SOTA¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¤¦¤Þ¤µ¤äBE:FIRST¤Î¥À¥ó¥¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢BE:FIRST¤Ï¥À¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¤â¥é¥Ã¥×¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡£¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊÊ¸¡á¹â¶¶°´¡Ë