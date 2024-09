【プレイステーション 5 Pro】11月7日 発売予定価格:119,980円

上新電機は、「Joshin webショップ」にて、プレイステーション 5 Pro(PS5 Pro)の予約受付を本日9月30日より開始した。11月7日発売予定で、価格は119,980円。

PS5 Proは、通常のPS5から性能を強化した上位モデル。「Joshin webショップ」では1人1点のみで予約受付が開始されている。

□Joshin webショップ「プレイステーション 5 Pro」の商品ページ

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.