三浦大知『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』挿入歌として新曲「Horizon Dreamer」提供
■本楽曲は『東京ゲームショウ2024』内で初披露
三浦大知が、PlayStation 5用ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』挿入歌として新曲「Horizon Dreamer」を書き下ろし提供した。
9月30日に配信リリースされる本楽曲。幕張メッセで開催の『東京ゲームショウ2024』内「PlayStation Presents『DEATH STRANDING 2』Special Stage!!」にて初披露もされた。
「Horizon Dreamer」は、三浦大知のこれまでの音楽作品にはあまりなかった、ブルーグラス調のサウンドが特徴的な楽曲。三浦の数々の楽曲を手掛けてきたNao’ymtがプロデュースを担当している。配信ジャケットには『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の1シーンが使用されている。
リリース情報
2024.09.30 ON SALE
DGITAL SINGLE「Horizon Dreamer」
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』公式サイト
https://www.kojimaproductions.jp/ja/death-stranding-2
三浦大知OFFICIAL SITE
https://avex.jp/daichi/