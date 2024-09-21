µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡ÖºÇ¤â¼ê¤´¤ï¤¤3¿Í¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¡×¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡ÖºÇ¤â¼ê¤´¤ï¤¤3¿Í¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¡×¤òµó¤²¤¿¡£¡ØESPN¡Ù¤Î¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@ESPNUK)¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎDF¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥À¥í¥È¡¢¥Ñ¥êSG¤ÎDF¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÎDF¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ù¥ë¥Á¥Á¥§¤Î3Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡D¡¦¥À¥í¥È¤È¤Ï2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¤Ç¤Î1»î¹ç¡¢N¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤È¤Ïºòµ¨UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ç¤Î1»î¹ç¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤Ê¤·¡£¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÎY¡¦¥Ù¥ë¥Á¥Á¥§¤È¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤ÇÆ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢·×2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢GK¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö45Ê¬¤·¤«¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Î¤Ë°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤¯¤ë¥À¥í¥È¤¹¤²¤§¤Ê¡×¡Ö(¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¡¦)¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎDF¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥À¥í¥È¡¢¥Ñ¥êSG¤ÎDF¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÎDF¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ù¥ë¥Á¥Á¥§¤Î3Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡D¡¦¥À¥í¥È¤È¤Ï2022-23¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¤Ç¤Î1»î¹ç¡¢N¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤È¤Ïºòµ¨UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ç¤Î1»î¹ç¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ï¤Ê¤·¡£¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ÎY¡¦¥Ù¥ë¥Á¥Á¥§¤È¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¤ÇÆ±¤¸¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢·×2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢GK¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö45Ê¬¤·¤«¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤Î¤Ë°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤¯¤ë¥À¥í¥È¤¹¤²¤§¤Ê¡×¡Ö(¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥Õ¥§¥ë¥é¥ó¡¦)¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï?¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
DF¥Ç¥£¥ª¥´¡¦¥À¥í¥È
DF¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹
DF¥æ¡¼¥ê¡¦¥Ù¥ë¥Á¥Á¥§