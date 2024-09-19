Ãæ°æ¤ê¤«¡¢·ëº§¼°¤Ç¥¥é¥¥é½÷²¦¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡¡NGT48¤ä¡Ø3C¡Ù¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤â¡Ö²û¤«¤·¤¯¤ÆÎÞ¡×
¡¡Ãæ°æ¤ê¤«¤¬¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¡¦¥Û¥Æ¥ë¥ß¥é¥³¥¹¥¿Æâ¤Î¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥ß¥é¥³¥¹¥¿¤Ë¤Æ·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£Áê¼ê¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀÄ½Õ¹â¹»3Ç¯CÁÈ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿»°ÂðÍ¥¼ù¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£Ãæ°æ¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢µó¼°¤Î¼Ì¿¿¤òÏ¢Æü¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤ë¤Û¤É·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¡¡¡È±ê¾å¥¯¥¤ー¥ó¡ÉÃæ°æ¤ê¤«¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸
¡¡·ëº§¼°¤Ë¤Ï¡ØÀÄ½Õ¹â¹»3Ç¯CÁÈ¡Ù¥á¥ó¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô¡¢Ã´Ç¤¤òÌ³¤á¤¿»°»ÍÏº¡¦ÁêÅÄ¼þÆó¡¢NGT48¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ä¸½Ìò¥á¥ó¥Ðー¤¬½ÐÀÊ¡£´¥ÇÕ¤Ïº´µ×´Ö¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥É¥ëÅÀ²Ð¤ÏÁêÅÄ¤ÈNGT48¥á¥ó¥Ðー¤ÇÃæ°æ¤È¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¾®±Û½Õ²Ö¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ°æ¤Ï2¼¡²ñ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥¥é¥¥é´Ú¹ñÉ÷¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿»°Âð»á¤È¤Î·ëº§¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¼°¤ÈÈäÏª±ã¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ã¤Ý¤¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢2¼¡²ñ¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥¯¥¤ー¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¤³¤Á¤é¤Ï2way¤Ç¤¹¡ËÆ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´ー¥ë¥É¤Î¥¥é¥¥é¤¬ÍÉ¤ì¤ëÁ´ÂÎÅª¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿»ä¹¥¤ß¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥É¥ì¥¹¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤â3C¥á¥ó¥Ðー¤âË»¤·¤¤Ãæ¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥¨¥â¤¹¤®¤ë²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂ¾¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ÐÀÊ¥á¥ó¥Ðー¤Ë´¶¼Õ¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö3C¡¢NGT¡ª²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÀÄ½Õ¹â¹»¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¼Ì¿¿¸«¤Æ²û¤«¤·¤¯¤ÆÎÞ½Ð¤¿¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹²á¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë