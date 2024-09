¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ï¤é¤³¤á¤·2,000¿© ÌµÎÁÄó¶¡¡ª¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô¡Ö¤Ï¤é¤³¤á¤·º×¤ê¡×

ゆりあげ港朝市は、秋のイベント「はらこめし祭り」を10月13日(日)に宮城県名取市閖上にて開催。

ゆりあげ港朝市「はらこめし祭り」

■はらこめし祭り 開催概要

日時 : 2024年10月13日(日)朝6時〜

会場 : ゆりあげ港朝市(宮城県名取市閖上東3丁目5-1)

参加費 : 無料

配布数 : 約2,000食

公式サイト: https://www.yuriageasaichi.jp/

協賛 : 一般社団法人 名取市観光物産協会

仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産

■「はらこめし祭り」開催の背景

宮城県名取市閖上のソウルフード「はらこめし」。

その歴史は古く、特に閖上地区では、地域住民が手作りしたはらこめしを振る舞い合う温かい光景が日常的に見られました。

この伝統の味を後世に伝えたいという思いから、ゆりあげ港朝市では1990年から「はらこめし祭り」を開催し、2024年で28回目を迎えます。

東日本大震災後は、毎年この祭りは、閖上を離れた人々が故郷の味を求めて集まる大切な機会となっています。

しかしながら、近年は海水温の上昇などにより鮭の漁獲量が減少しており、特に「生はらこ」の価格は高騰しています。

そうした状況の中でも、2024年は新米の秋の味覚「農姫米」をふんだんに使用し、鮭の旨みを凝縮しただし汁で炊き上げた、昔ながらの伝統的なはらこめしが提供されます。

「はらこめし」の作り方

1. 鮭の身とアラを酒、醤油等の調味料で煮込む

2. その煮汁で新米を炊く

3. 炊き立てのご飯に、煮た鮭の身といくらを乗せて完成

■はらこめし祭り 開催内容

先着2,000名様に、朝一番で炊き上げたあたたかい「はらこめし」を無料で提供!

【イベント開始時間】

6:00〜 はらこめしのおふるまいスタート!

・先着2,000名様まで。

・無くなり次第終了となります。

【その他】

場内店舗では、はらこめしの販売も行っています。

【注意事項】

・はらこめしは数に限りがあります。

・配布したはらこめしは場内でお楽しみ下さい。

・ゴミは場内専用のゴミ箱に捨ててください。

・当日は大変混雑が予想されますので、安全運転でお越しください。

・朝市周辺での路上駐車は、法律で禁止されています。

・駐車違反の際は、レッカー移動となる場合があります。

■施設概要

「ゆりあげ港朝市」と「ゆりあげキッチン&ギャラリーメイプル館」について

ゆりあげ港朝市は、宮城県名取市閖上にある、地元の新鮮な魚介や野菜が並ぶ人気の朝市です。

毎週日曜・祝日の6時から13時まで開催されており、約50店舗の露店が軒を連ね、活気あふれる市場となっています。

ゆりあげキッチン&ギャラリーメイプル館は、ゆりあげ港朝市内に位置する木造の建物です。

朝市で仕入れた新鮮な魚介を使った海鮮丼や、地元の食材を使った料理が楽しめるフードコートをはじめ、お土産販売コーナーや、地域の歴史や文化を紹介する展示スペースも設けられています。

<営業時間>

朝市開催日(日曜・祝日):6:00〜13:00

平日・土曜(木曜定休) :10:00〜16:00

(ゆりあげキッチン&ギャラリーメイプル館のみ)

■交通アクセス

車 : JR仙台駅から約38分、JR名取駅から約15分、名取ICから約4分

電車 : JR名取駅下車後、乗合バス「なとりん号」またはタクシー

駐車場 : 無料駐車場あり(西側駐車場200台、北西側のメモリアル公園駐車場)

Google Maps: https://maps.app.goo.gl/r12wBP1W6SwC7WqY7

