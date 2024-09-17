¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ï¤é¤³¤á¤·2,000¿© ÌµÎÁÄó¶¡¡ª¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô¡Ö¤Ï¤é¤³¤á¤·º×¤ê¡×
¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô¤Ï¡¢½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ï¤é¤³¤á¤·º×¤ê¡×¤ò10·î13Æü(Æü)¤ËµÜ¾ë¸©Ì¾¼è»ÔïÝ¾å¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô¡Ö¤Ï¤é¤³¤á¤·º×¤ê¡×
¢£¤Ï¤é¤³¤á¤·º×¤ê ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡§ 2024Ç¯10·î13Æü(Æü)Ä«6»þ¡Á
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ ¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô(µÜ¾ë¸©Ì¾¼è»ÔïÝ¾åÅì3ÃúÌÜ5-1)
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ
ÇÛÉÛ¿ô¡¡¡¡¡§ Ìó2,000¿©
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.yuriageasaichi.jp/
¶¨»¿¡¡¡¡¡¡¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Ì¾¼è»Ô´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ
ÀçÂæ»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì ³ô¼°²ñ¼ÒÀçÂæ¿å»º
¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô¤Ï¡¢½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ï¤é¤³¤á¤·º×¤ê¡×¤ò10·î13Æü(Æü)¤ËµÜ¾ë¸©Ì¾¼è»ÔïÝ¾å¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ï¤é¤³¤á¤·º×¤ê¡×³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
µÜ¾ë¸©Ì¾¼è»ÔïÝ¾å¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡Ö¤Ï¤é¤³¤á¤·¡×¡£
¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢ÆÃ¤ËïÝ¾åÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¤Ï¤é¤³¤á¤·¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¹ç¤¦²¹¤«¤¤¸÷·Ê¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô¤Ç¤Ï1990Ç¯¤«¤é¡Ö¤Ï¤é¤³¤á¤·º×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢2024Ç¯¤Ç28²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤Ï¡¢ËèÇ¯¤³¤Îº×¤ê¤Ï¡¢ïÝ¾å¤òÎ¥¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬¸Î¶¿¤ÎÌ£¤òµá¤á¤Æ½¸¤Þ¤ëÂçÀÚ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¤Ï³¤¿å²¹¤Î¾å¾º¤Ê¤É¤Ë¤è¤êºú¤Îµù³ÍÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÀ¸¤Ï¤é¤³¡×¤Î²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢2024Ç¯¤Ï¿·ÊÆ¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¡ÖÇÀÉ±ÊÆ¡×¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢ºú¤Î»Ý¤ß¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤À¤·½Á¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤Ï¤é¤³¤á¤·¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤é¤³¤á¤·¡×¤Îºî¤êÊý
1. ºú¤Î¿È¤È¥¢¥é¤ò¼ò¡¢¾ßÌýÅù¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¼Ñ¹þ¤à
2. ¤½¤Î¼Ñ½Á¤Ç¿·ÊÆ¤ò¿æ¤¯
3. ¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤´ÈÓ¤Ë¡¢¼Ñ¤¿ºú¤Î¿È¤È¤¤¤¯¤é¤ò¾è¤»¤Æ´°À®
¢£¤Ï¤é¤³¤á¤·º×¤ê ³«ºÅÆâÍÆ
ÀèÃå2,000Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢Ä«°ìÈÖ¤Ç¿æ¤¾å¤²¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡Ö¤Ï¤é¤³¤á¤·¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¡ª
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï»þ´Ö¡Û
6:00¡Á¡¡¤Ï¤é¤³¤á¤·¤Î¤ª¤Õ¤ë¤Þ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡¦ÀèÃå2,000Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¡£
¡¦Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¡Û
¾ìÆâÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤é¤³¤á¤·¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¤Ï¤é¤³¤á¤·¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÛÉÛ¤·¤¿¤Ï¤é¤³¤á¤·¤Ï¾ìÆâ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¡¦¥´¥ß¤Ï¾ìÆâÀìÍÑ¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅöÆü¤ÏÂçÊÑº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ä«»Ô¼þÊÕ¤Ç¤ÎÏ©¾åÃó¼Ö¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ãó¼Ö°ãÈ¿¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥«¡¼°ÜÆ°¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
¡Ö¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô¡×¤È¡Ö¤æ¤ê¤¢¤²¥¥Ã¥Á¥ó¡õ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥á¥¤¥×¥ë´Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©Ì¾¼è»ÔïÝ¾å¤Ë¤¢¤ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿·Á¯¤Êµû²ð¤äÌîºÚ¤¬ÊÂ¤Ö¿Íµ¤¤ÎÄ«»Ô¤Ç¤¹¡£
Ëè½µÆüÍË¡¦½ËÆü¤Î6»þ¤«¤é13»þ¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó50Å¹ÊÞ¤ÎÏªÅ¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤¢¤²¥¥Ã¥Á¥ó¡õ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥á¥¤¥×¥ë´Û¤Ï¡¢¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»ÔÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤Ç¤¹¡£
Ä«»Ô¤Ç»ÅÆþ¤ì¤¿¿·Á¯¤Êµû²ð¤ò»È¤Ã¤¿³¤Á¯Ð§¤ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ªÅÚ»ºÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã±Ä¶È»þ´Ö¡ä
Ä«»Ô³«ºÅÆü(ÆüÍË¡¦½ËÆü)¡§6:00¡Á13:00
Ê¿Æü¡¦ÅÚÍË(ÌÚÍËÄêµÙ)¡¡¡§10:00¡Á16:00
(¤æ¤ê¤¢¤²¥¥Ã¥Á¥ó¡õ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥á¥¤¥×¥ë´Û¤Î¤ß)
¢£¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹
¼Ö¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ JRÀçÂæ±Ø¤«¤éÌó38Ê¬¡¢JRÌ¾¼è±Ø¤«¤éÌó15Ê¬¡¢Ì¾¼èIC¤«¤éÌó4Ê¬
ÅÅ¼Ö¡¡¡¡¡¡ ¡§ JRÌ¾¼è±Ø²¼¼Ö¸å¡¢¾è¹ç¥Ð¥¹¡Ö¤Ê¤È¤ê¤ó¹æ¡×¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡¡ ¡§ ÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê(À¾Â¦Ãó¼Ö¾ì200Âæ¡¢ËÌÀ¾Â¦¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¸ø±àÃó¼Ö¾ì)
Google Maps¡§ https://maps.app.goo.gl/r12wBP1W6SwC7WqY7
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¶¿ÅÚÎÁÍý¤Ï¤é¤³¤á¤·2,000¿© ÌµÎÁÄó¶¡¡ª¤æ¤ê¤¢¤²¹ÁÄ«»Ô¡Ö¤Ï¤é¤³¤á¤·º×¤ê¡× appeared first on Dtimes.