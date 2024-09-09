

「ナガノアニエラフェスタ 2024」タイムテーブルDay1

9月21日と22日の２日間、長野県最大級の野外アニソンフェス『ナガノアニエラフェスタ 2024』のタイムテーブルが解禁された。

【写真】公開された『ナガノアニエラフェスタ 2024』タイムテーブル

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、“長野県をポップカルチャーの聖地へ”を掲げ、豊かな自然と開放的な空気の中で開催される長野県最大級の野外アニソンフェス「アニエラフェスタ」を主催する『ナガノアニエラフェスタ 2024 実行委員会』に、昨年に引き続き参加。

『ナガノアニエラフェスタ 2024』のタイムテーブルが解禁。さらに、各プレイガイド一般販売を開始した。

DAY1はTRUEの野外フェスにふさわしい伸びのある歌声でステージの幕が開がり、昨年雷による途中中止で惜しくも出演が叶わなかったMYTH & ROIDが、リベンジステージとして今年のナガノアニエラフェスタDAY1を締めくくる。

続くDAY2は、昨年ファントムステージのトリを務めたスピラ・スピカが今年はテンペストステージのトップバッターで登場。そして今年のアニエラを締めくくるのは、これまで数多くの楽曲でアニメを彩ってきたFLOWに決定した。

さらに今年は 777Real、MUTAN、コスパなどのブース出展が決定。エリアマップも公式HPで掲載されている。【イベント公式サイト】 https://aniera-festa.com/【各プレイガイドにてチケット一般販売開始】

9月9日（月）12時より一般販売（1日券/シャトルバス）を、チケットぴあをはじめ各プレイガイドで開始。・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/anierafesta2024/・イープラス：https://eplus.jp/naganoanierafesta/・ローソンチケット：https://l-tike.com/aniera-festa/＜受付期間＞一般販売：9月9日（月）12時00分〜各公演前日23時59分※定数達し次第受付終了＜チケット料金＞9月21日1日券:11,000円(税込)9月22日1日券:11,000円(税込)