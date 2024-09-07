¤Þ¤æÌÓ¤¬¸Å¤¤¤È´éÁ´Éô¤¬¤ª¸Å¸«¤¨¡ª¡Ö¤ª¸ÅÈý¥á¥¤¥¯¡×¤È¡Öº£½ÜÈý¥á¥¤¥¯¡×¤Î¤Á¤¬¤¤3¤Ä
¤ª¸ÅÈý¡Á´ÉôÆ±¤¸¹â¤µ
Èý¤Ï¡ÖÈý»³¤¬°ìÈÖ¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
Èý»³¤Ï¤ª´é¤ÎÀµÌÌ¤È¼ÐÌÌ¤Î¶ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú1.2¥ß¥ê¤Ç¤âÈý»³¤ò¹â¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¤È¤ª´é¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¸Å¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ÅÈý¢¹ü³Ê¤òÌµ»ë¤·¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°ÉÁ¤¯
¾²¤È´°Á´¤ÊÊ¿¹Ô¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¾¯¤·ÌîÊë¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èý²¼¤Î¹ü³Ê¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤Ï´Ý¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¹ü³Ê¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¼«Á³¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ÅÈý£ÎØ³Ô¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¯
ºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¡×¤Ê¤Î¤ÇÎØ³Ô¤òåºÎï¤ËÉÁ¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¾¯¤·¸Å¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÁ¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ê¤È¤Ç¤Ü¤«¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
º£½Ü¤ª¤¹¤¹¤áÈý¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à
Ç»¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÊý¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤¬ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¼Ì¿¿±¦¤«¤émoppy¥·¥Õ¥©¥ó¡¢¥ô¥£¥»¡¡¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¨¥ó¥Ï¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¼¤ÒÌÀÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£