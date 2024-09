オンラインの特性を活かした「寝落ちヨガ」も！ヨガフェスタ「YOGAWeek2024 at yogafest」

アジア最大級のヨガの祭典「ヨガフェスタ」を運営するヨガタウンは、、9月21日からパシフィコ横浜で開催される「ヨガフェスタ横浜2024」に先駆け、9月6日(金)から2週間、オンラインライブイベント「YOGAWeek2024 at yogafest」を開催!

ヨガタウンは、9月21日からパシフィコ横浜で開催される「ヨガフェスタ横浜2024」に先駆け、9月6日(金)から2週間、オンラインライブイベント「YOGAWeek2024 at yogafest」を開催します。

YOGAWeekは2021年にヨガフェスタで初めて実施。

コロナ禍において在宅で過ごすことが増えた中、自宅での運動としてYouTubeなどの動画や書籍を参考にヨガを始めた方が多くいます。

アーカイブ動画では「ヨガの本当の良さ」が伝え切る事が難しく、ヨガの良さをオンラインライブ配信で伝えたい。

YOGAWeekは、そんな想いで100名を超える日本全国のヨガ講師とともにスタートした、大型オンラインヨガイベントで今回は400クラスを超えるスケールでの実施。

YOGAWeek参加者は予約した際に送られるリンクから、無料登録することで対象のクラスを受講することが可能です。

<6つのテーマ>

・ヘルス&ビューティー系(痩身、美容、健康)

・リラックス系(瞑想、マインドフルネス、睡眠)

・スポーツ系(トレーニング、アスリート)

・フィジカル系(アーサナ、解剖学)

・対象別(キッズ、ファミリー、マタニティー、世代、性別)

・ヨガのスタイル別(アシュタンガ、アイアンガー、ビンヤサ系、ヨガセラピー等)

特に最近はオンラインの特性を活かした「寝落ちヨガ」や「休日の早朝ヨガ」などが好評。

またこの企画での出会いをきっかけに、各講師が通常開催している有料クラスに参加する方も増加、また講師同士のコミュニティも形成されるなど、オンラインでの集客に悩む講師が多い中、ビジネス貢献としての側面も年々拡大。

開催期間:2024年9月6日(金)〜9月20日(金)

※YOGAWeekのクラスはすべて事前予約制となっております。

