在籍選手が多すぎるチェルシーは今夏の移籍市場で人員整理が求められている。



『The Sun』によると、クリスタル・パレスは今夏、チェルシーに所属する20歳MFカーニー・チュクウェメカの獲得を目指すという。同選手は新たにチェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督の構想から外れている可能性があるため、クラブは適切なオファーが届けば売却を検討するようだ。



アストン・ヴィラの下部組織出身であるチュクウェメカは、2021年7月に同クラブでトップチームデビューを飾ると、2022年8月にはチェルシーへと完全移籍。大きな期待を背負いチェルシーに加入したチュクウェメカだが、直近の23-24シーズンは怪我の影響もあり、公式戦13試合の出場にとどまり、2ゴール1アシストと乏しい結果に終わっていた。





Your August Goal of the Month winner, Carney Chukwuemeka! pic.twitter.com/x6txEpDjyg