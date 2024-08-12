【超速報】「Esports World Cup スト6部門」の覇者はXiaohai、カワノは惜しくも2位！優勝賞金は驚愕の30万ドル(約4380万円)
【動画】「EWC」スト6部門・プレイオフ4日目
■「Esports World Cup」とは？
「Esports World Cup」(以下、EWC)は サウジeスポーツワールドカップ連盟が主催する世界最大規模のeスポーツ大会で、2024年7月3日から8月25日(日)までの8週間、サウジアラビアの首都リヤドで開催されているeスポーツの祭典。19の人気ゲームタイトルが集結し、eスポーツ史上最大となる賞金総額は6000万ドル(876億円※)が話題となっている。
格闘ゲームは「ストリートファイター6」と「鉄拳8」が選出され、賞金額は両部門とも、優勝賞金30万ドル(約4380万円)、賞金総額は100万ドル(約1億4600万円)に。8月12日に実施された「EWC」スト6部門の結果は以下の通り(速報でお届け)。
■「EWC」スト6部門・ファイナルの結果
＜ファイナル結果＞
〇 Xiaohai(C ベガ) 5-2 カワノ(C 豪鬼) ×
＜セミファイナル結果＞
×立川(M エド) 4-5 カワノ(C 豪鬼)〇
×ガチくん(C ラシード）3-5 Xiaohai(C ベガ)〇
※(C=クラシック、M＝モダン)
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