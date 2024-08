SYNERGYCOは、韓国の20〜30代の女性から支持を集め、韓国百貨店や免税店に100以上の店舗を展開する、韓国のアクセサリー・バッグブランド「J.ESTINA」の楽天公式ショップをオープンしました。

SYNERGYCO「J.ESTINA」

SYNERGYCOは、韓国の20〜30代の女性から支持を集め、韓国百貨店や免税店に100以上の店舗を展開する、韓国のアクセサリー・バッグブランド「J.ESTINA」の楽天公式ショップをオープン!

楽天公式ショップオープンを記念し、2024年8月4日(日)から2024年8月27日(火)9:59まで全商品10%OFFセールを開催します。

さらに、2024年8月4日(日)20:00から8月11日(日)1:59までの期間中はポイント2倍キャンペーンも開催します。

韓国百貨店を中心に100店舗以上を展開

J.ESTINAのアクセサリーで用いられている「ホワイトモンド」は、特別な技術が必要な100面カットされたストーンで、一般的な58面よりも美しく光る輝きで、上位1%のダイヤモンドでしかみられない特殊な模様が出現するハート&アロー現象が起こります。

ハート&アロー現象は、カットの正確さと品質が非常に重要で、カットによって生み出される対称性と光の反射を最大限に活かしたものです。

四葉のクローバーをモチーフにした人気ネックレス

商品のお届けは、韓国のショップで購入した場合と同様に、アクセサリーは高級感のあるボックス&ショッパー付き。

雑貨類もロゴ入りの袋に入れてお届けするので、ギフトとしての利用にも相応しい内容です。

アクセサリーの価格帯は1万円〜10万円程度。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ホワイトモンド」使用!SYNERGYCO「J.ESTINA」 appeared first on Dtimes.