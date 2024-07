東ヨーロッパに位置する国 ジョージア で、運命的な出会いを果たした2人の女性いる。容姿がそっくりだった2人は、 SNS で知り合い友人になったが、のちに実の親の元から連れ去られ、誘拐された 双子 だと判明した。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。2022年、 ジョージア 在住のエレヌ・デイセジさん(Elene Deisadze、19)がTikTokを見ていたところ、偶然にも自分にそっくりなアンナ・パンチュリゼさん(Anna Panchulidze、19)を見つけた。当時17歳だったエレヌさんはアンナさんに連絡を取り、意気投合して友人になった。

豪ニュースメディア『ABC』によると、エレヌさんとアンナさんは昨年8月に直接会ったそうだ。その時、自分たちが 双子 ではないかと感じた2人は、両親に自分たちの出生について問い詰めたところ、2人とも養子として育てられたことが分かった。そして今年2月にDNA検査を受けた結果、2人は一卵性双生児であることが判明した。さらに2人が家族の歴史を掘り下げようとした時、 ジョージア で数十年にわたって繰り返された 人身売買 の被害者だったことが明らかになった。 ジョージア を拠点とするジャーナリストで、自身も 人身売買 の被害者であるタムナ・ムセリゼさん(Tamuna Museridze)は、過去50年以上も組織ぐるみで違法な養子縁組が行われてきたと主張している。1950年から2006年の間に少なくとも12万人の乳児が、親から誘拐されて売られていたという証拠を掴んでいるという。タムナさんによると、 ジョージア で養子を迎える側は数か月分の収入にあたる金額を支払っているが、誘拐された子供の中には最高3万ドル(約485万円)で国外へ売られたケースもあるそうだ。これは医師や政府関係者を含む組織ぐるみの犯罪だという。タムナさん曰く、母親が出産した際に病院職員は「出生時に死亡した」と欺き、生まれたばかりの新生児をそのまま誘拐するそうだ。エレヌさんとアンナさんは今年3月、フランスの報道機関『AFP通信』の取材に応じ、エレヌさんは「私たちは姉妹だと知らずに友人になりましたが、何か特別な絆で結ばれている感じがしました」と語り、アンナさんは「幸せな子供時代を過ごしましたが、今となっては過去の全てが欺かれたように感じています」と吐露していた。一方で2人の養母は、彼女たちを養子に迎えたことについて、違法性があるとは全く思わなかったという。アンナさんの養母パトマニ・パルコサゼさん(Patmani Parkosadze)は、2005年に3500ドル(約57万円)を支払ってアンナさんを養子にしたことを認めた。これは当時の ジョージア で、小さなアパートが買えるぐらいの額だという。パトマニさんは『ABC』の取材に対して、このように語っている。「違法性があるなんて全く知りませんでした。当時、子供を養子に迎えるには何年も待たなければなりませんでした。夫と私はアンナを迎えるまでに6年も待ったのです。そんな腐敗した組織があるとは全く知りませんでしたし、想像もしていませんでした。」また、エレヌさんの養母リア・コルコタゼさん(Lia Korkotadze、61)は今年3月、『AFP通信』の取材に応じ、エレヌさんが誘拐された子とは微塵も思っていなかったと明かしている。リアさんは結婚後に子供ができないと知り、夫と話し合って養子を迎えることにしたが、当時のことを「孤児院から養子を迎えるには信じられないほど長い順番を待たなければならず、現実的に不可能だと思いました」と振り返る。しかしリアさんは2005年、知人から「地元の病院で、有料だけど養子縁組が可能な赤ちゃんがいる」と持ちかけられた。大喜びしたリアさんはこれに同意し、生後6か月のエレヌさんを養子に迎えた。アンナさんとエレヌさんは、これまで育ててくれた家族と2人が出会えたことに感謝しているが、実の両親との再会も望んでおり、エレヌさんは今の思いをこのように話している。「もしかしたら、実の両親は私たちの存在すら知らないのかもしれません。だって『子供は死産だった』と偽られることもありますから。実の両親も私たちが亡くなったと思い込んでいるかもしれません。でも彼らを見つけて真実を伝えることができたら、どんなに素晴らしいことでしょうね。」なお、ドイツのニュースメディア『Aussiedlerbote』によると、現在のアンナさんとエレヌさんは 人身売買 の被害者の権利を擁護する活動を始め、自分たちの経験を伝えることで、被害者たちが生物学上の家族と再会できるきっかけになることを願っているという。画像は『Brandsynario Instagram「Identical twins Elene Deisadze and Anna Panchulidze discovered their true relationship through TikTok and DNA tests,」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)