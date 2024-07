TWICE、2年ぶりに「Mステ」登場！新曲をテレビ初披露…トークコーナーでのキュートな回答も話題

TWICEが、「ミュージックステーション」に出演した。19日の「ミュージックステーション」は、3時間半SPとして放送され、TWICEのほか、Snow Man、NEWS、Number_i、三代目 J SOUL BROTHERS、新しい学校のリーダーズ、Omoinotake、奥田民生、Toshl、Da-iCE、優里、ゆず、増田貴久(NEWS)×清水美依紗、椎名林檎と新しい学校のリーダーズ、TOMOO、ジュニア(サマステライブ)、打首獄門同好会など、豪華出演者のステージが続いた。

この日TWICEは、7月17日にリリースされた日本5thフルアルバムから「DIVE」と「Here I am」の2曲をフル尺でテレビ初披露。「DIVE」ではしなやかで成熟した魅力が際立つダンスで魅せ、「Here I am」ではパワフルな歌声と息ぴったりの圧巻のパフォーマンスで視線を釘付けにした。またトークコーナーで誰でも喜ぶプレゼントを聞かれると、ジョンヨンは「『ミュージックステーション』のティッシュです」と答え、チェヨンは「TWICEのライブのチケットをおすすめします」と可愛らしい回答で目を引いた。TWICEは本日(20日)、味の素スタジアムで「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を開催。メンバーたちはXを通じて「ONCEの皆さん、東京公演が始まります! 暑いのでお体に気をつけてSPECIALな夏を過ごしましょう」と呼びかけた。