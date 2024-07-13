相模原vs沼津 スタメン発表
[7.13 J3第21節](ギオンス)
※18:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 16 高野遼
MF 20 若林龍
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 18 三鬼海
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 40 長谷川雄志
MF 48 植田啓太
FW 39 瀬沼優司
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
監督
シュタルフ悠紀
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 13 附木雄也
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 8 鈴木拳士郎
FW 20 川又堅碁
FW 23 津久井匠海
控え
GK 50 渡辺健太
DF 26 宮脇茂夫
MF 40 沼田航征
MF 41 遠山悠希
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 27 和田育
監督
中山雅史
※18:00開始
主審:植松健太朗
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 8 橋本陸
MF 16 高野遼
MF 20 若林龍
MF 47 岩上祐三
FW 14 高木彰人
FW 17 伊藤恵亮
控え
GK 21 竹重安希彦
DF 18 三鬼海
MF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 40 長谷川雄志
MF 48 植田啓太
FW 66 栗原イブラヒムジュニア
監督
シュタルフ悠紀
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 55 武者大夢
DF 3 安在達弥
DF 13 附木雄也
DF 36 中村勇太
DF 88 濱託巳
MF 7 持井響太
MF 14 徳永晃太郎
MF 18 菅井拓也
FW 8 鈴木拳士郎
FW 20 川又堅碁
FW 23 津久井匠海
控え
GK 50 渡辺健太
DF 26 宮脇茂夫
MF 40 沼田航征
MF 41 遠山悠希
MF 44 柳町魁耀
FW 19 齋藤学
FW 27 和田育
監督
中山雅史